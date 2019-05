Barr y Mueller intercambian ataques sobre el informe de la injerencia rusa

El secretario de Justicia estadounidense, William Barr, rechazó este miércoles 1 de mayo las quejas del fiscal especial sobre la forma en que manejó el informe sobre la injerencia rusa, contraatacando a Robert Mueller y dejando que salieran a la luz pública de manera espectacular las tensiones latentes entre ambos equipos.

En su primera declaración bajo juramento desde la difusión del informe Mueller, Barr se dijo sorprendido de que el fiscal especial no llegara a alguna conclusión sobre si el presidente Donald Trump intentó obstruir la justicia, agregando que se sintió obligado a dar a conocer su propia conclusión de que el mandatario no había cometido delito alguno.

Barr también se quejó de que Mueller no señaló claramente el material confidencial, como se le pidió, lo que obligó al departamento a trabajar durante semanas para eliminar esos pasajes que no estaban destinados a ser divulgados públicamente.

“En verdad, no estoy seguro de su razonamiento”, dijo Barr acerca de la decisión de Mueller de no formular una conclusión sobre posible obstrucción de justicia. Insinuó que el fiscal Mueller “no debería haber investigado” los actos sobre los cuales no planeaba formular una conclusión.

En la defensa pública de sus acciones, Barr respondió a las quejas formuladas por Mueller en una carta y en una llamada telefónica, de que el secretario no había reflejado cabalmente las conclusiones de la investigación.

La difusión de la carta horas antes amplificó las denuncias de los demócratas, de que Barr había interpretado las conclusiones de la investigación para que favorecieran a Trump.