Brasil bajo presión internacional por los incendios en la Amazonía

Los incendios en la Amazonía cobraron el jueves repercusión internacional, con llamados de la ONU y de líderes mundiales para "proteger" el pulmón del planeta y convocatorias a protestas mundiales contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que denuncia una "psicosis ambiental".

"Estoy profundamente preocupado por los incendios en la Amazonía. En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonia debe ser protegida", tuiteó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el mundo enfrenta una "crisis internacional". Y agregó que pretende "hablar de esta urgencia" que golpea la cuenca del Amazonas -una zona 7.4 millones de km2, con el 60% en Brasil- en la cumbre de las principales economías mundiales (G7) de este fin de semana en Biarritz, en el suroeste de Francia.

Macron incluyó, sin embargo, en su tuit una foto sin relación con los hechos, anterior a 2003.

Bolsonaro le replicó vía Twitter: "La sugerencia del presidente francés, de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin participación de los países de la región, evoca una mentalidad colonialista fuera de lugar en el siglo XXI".

El impacto de los fuegos y las humaredas que se iniciaron preocupa a países vecinos. Perú decretó el jueves el alerta, ante la probabilidad de que las llamas se propaguen.

