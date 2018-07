Candidato al Senado de Arizona mató a su madre en 1963

Un candidato republicano al Senado de Arizona, ha sorprendido a los defensores del control de armas al compartir los detalles de cómo le disparó y mató a su madre en lo que al parecer fue un acto de defensa propia hace más de 50 años.

Bobby Wilson, quien se postuló para representar un distrito en el sur de Arizona, le dijo a The Associated Press que no intenta esconder nada. Dijo que su madre estaba “demente” y que ella le disparó con un rifle cuando él estaba en la cama en su casa de granja en Oklahoma. En ese momento le dio un tiro y la mató; esa noche también murió la hermana de Wilson y la casa se incendió. “Tengo suerte de estar vivo, dos veces”, dijo Wilson.

Wilson escribió sobre estos hechos en su libro Bobby’s Trial (El juicio de Bobby) de 2010 y también los menciona en su biografía en su sitio web. Pero captaron la atención del público cuando apareció en el foro Madres Exigen Acción en Tucson a principios de este mes.

Wilson le dijo a los reunidos que era “prueba viva” de que el único que puede detener a alguien que intenta lastimar a alguien es un “buen hombre con un arma”.

No especificó en ese evento que la persona a quien le disparó era su mamá.

El representante Daniel Hernandez, un demócrata que representa el mismo distrito para el que se postula Wilson, asistió al foro. Dijo que Gabby Giffords, la excongresista que recibió un tiro en Tucson en 2011 y otros sobrevivientes de tiroteos, estaban presentes en la audiencia. Muchos estaban impactados, agregó.

Hernandez, quien estaba en el lugar cuando le dispararon a Giffords, dijo que Wilson mencionó el incidente y dijo que ella debió tener guardias de seguridad.

“Nunca he escuchado a alguien ser tan agresivo con esa visión y además arrastrar a Gabby en eso. Fue desagradable y asqueroso”, dijo.

Wilson se ha mostrado impertérrito a las críticas. La noche previa al foro, publicó en Facebook que era el único candidato republicano con las “agallas” para presentarse. “Fui recibido con abucheos y silbidos”, escribió. “¡Me encantó!”.