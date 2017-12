Cataluña: Triunfo histórico de Ciudadanos, pero independentismo se impone con mayoría absoluta

El día siguiente de las elecciones en Cataluña –con una participación récord de casi el 82%– arroja un par de titulares irrefutables: el partido de Ciudadanos, con Inés Arrimadas al frente, logra una victoria en votos que se traduce en 37 escaños. Sin embargo, no logra derrocar al bloque independentista que precisaba de 68 escaños para mantener su mayoría absoluta y ha logrado dos más (70).

Las urnas devuelven a la sociedad el análisis de una realidad compleja. El triunfo histórico de Ciudadanos, la primera vez que un partido político antinacionalista asoma la cabeza en la tarta del reparto de poderes y con tan solo 10 años de vida parlamentaria.

En palabras de la líder de Ciudadanos, su grupo ha enviado un “mensaje al mundo” que pone en evidencia que la mayoría social en Cataluña está “a favor de la unión con España” y que “los independentistas ya no pueden hablar en nombre de todos”.

Si bien el grupo naranja supera en 156 mil votos al segundo partido más votado, Junts per Catalunya (JxCat) liderada por el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, Arrimadas no será presidenta de Cataluña. En otras palabras, se ha consolidado como la candidata más votada, pero no tiene opciones de gobernar, ya que la suma de escaños de los independentistas les da mayoría absoluta. Este hecho es debido a que el reparto de escaños que prevé la ley electoral en las provincias catalanas hace que la ventaja del partido de Inés Arrimadas no se traduzca en más diputados.

En este sentido, se hace evidente la derrota de los partidos constitucionalistas que no han logrado imponer su propuesta de condena a la vía unilateral de independencia. Otra nota destacada de la jornada electoral es el descalabro del Partido Popular en Cataluña, la formación política que actualmente detenta el poder del Ejecutivo nacional.

La euforia de los que ganaron este jueves deja paso a otra cuestión no menor. El independentismo no está quebrado en la sociedad catalana. En las elecciones de 2015 también consiguieron mayoría absoluta, pero obtuvieron dos escaños más (72).

En este asunto hay que subrayar que la huida a Bélgica del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha visto premiada en las urnas. Esto ha hecho que su formación ganara desde fuera de España el duelo que mantenía con el exvicepresidente Oriol Junqueras por el liderazgo del independentismo.

El propio Puigdemont ha reivindicado su papel de presidente legítimo de Cataluña y de su Gobierno. Así, ha proclamado “la victoria de la República frente a la monarquía del 155” y ha reclamado una vez más el “derecho que se han ganado los catalanes de ser escuchados”. Por último, ha exigido la libertad de los que ha denominado “presos políticos” en relación, a los políticos que están en prisión por romper el orden constitucional de España.

La situación de Puigdemont en Bruselas es del todo relevante para la futura conformación de un gobierno en Cataluña. En este momento, se mantiene la orden judicial que haría que fuera detenido en cuanto pise suelo español. En tal caso, sería llevado ante el Tribunal Supremo para declarar y seguramente se decretaría su prisión preventiva.