Chávez, 'estable', dentro de su 'cuadro delicado'

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sigue "estable" dentro de su "cuadro delicado" tras haber sido operado por cuarta vez contra un cáncer en Cuba, dijo este miércoles Jorge Arreaza, ministro de Ciencia y Tecnología y yerno del mandatario.

"El equipo médico nos explica que la condición del Presidente Chávez sigue siendo estable dentro de su cuadro delicado", escribió Arreaza en su cuenta de la red social Twitter.

"El Comandante Chávez sigue batallando duro y le envía todo su amor a nuestro pueblo. Constancia y paciencia!!!", agregó en otra publicación el ministro, que se encuentra en la isla en compañía de los hijos del mandatario desde que éste fue intervenido contra un cáncer, cuya ubicación y gravedad son desconocidos. Arreaza está casado con la hija mayor de Chávez, Rosa Virgina.

El martes, el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que Chávez "está consciente de lo complejo del estado postoperatorio", tras sufrir nuevas complicaciones derivadas de una infección respiratoria.

Maduro anunció que regresaría a Venezuela el miércoles tras partir la noche del 29 de diciembre a Cuba para visitar al mandatario venezolano operado hace 22 días, pero aun seguía en la isla, de acuerdo con Arreaza.

"Hoy llegó a La Habana el camarada Adán Chávez (hermano del presidente). Estamos reunidos con él, el Vicepresidente Maduro y la Procuradora Cilia Flores", afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología en Twitter.

EU PIDE TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL

Estados Unidos (EU) manifestó este miércoles, 2 de enero, su deseo de que cualquier transición de poder en Venezuela sea apegada a la constitución, en caso de que el presidente Hugo Chávez no pueda reasumir el poder.



La portavoz del Departamento de Estado Victoria Nuland dijo en conferencia de prensa que “si hay la circunstancia de que [Chávez] no está en capacidad de ejercer sus funciones, queremos ver una transición apegada a la constitución”.



Estados Unidos fijó su posición escasos días después de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el diputado oficialista Diosdado Cabello, dejó entrever que se podría prorrogar la fecha de toma de posesión de Chávez para su cuarto periodo, que según la constitución está prevista para el 10 de enero.



Pero algunos juristas y opositores sostienen que la fecha no puede ser prorrogada y que la constitución establece que en caso de que el mandatario electo no pueda juramentarse el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el gobierno y llamar a elecciones en 30 días.



Chávez no ha sido visto ni oído desde el 11 de diciembre cuando fue sometido a la cuarta cirugía por un cáncer en 18 meses. Desde entonces las autoridades venezolanas han informado una serie de altibajos en su recuperación, la más reciente la noche del domingo, anunciando que una infección respiratoria había puesto al presidente en un estado de salud “delicado”.



OPOSICIÓN



La oposición venezolana exigió hoy, miércoles, al Gobierno de Venezuela la “verdad” sobre la condición del presidente del país, Hugo Chávez, quien permanece hospitalizado en Cuba tras ser operado el pasado 11 de diciembre por la reaparición del cáncer.



“Tiene el Gobierno la obligación que es indelegable, la obligación de informar al país con toda la verdad. Ese es su compromiso, es esa su promesa”, dijo el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, en una conferencia de prensa.



Aveledo, quien declaró en compañía de otros líderes de la oposición, aludió así a una declaración del vicepresidente, Nicolás Maduro, en una entrevista con el canal interestatal Telesur, en la que señaló que Chávez le pidió “expresamente” que mantuviera al pueblo informado “siempre con la verdad, por dura que ella fuera”.



“Nuestra exigencia de que se diga la verdad es elemental y se debe a que cuando el enfermo es un jefe de Estado que acaba de ser reelecto para un nuevo mandato hay implicaciones que afectan a toda la nación”, argumentó Aveledo, y apuntó que entienden humanamente la situación de los familiares, amigos y partidarios del gobernante.



“Exigimos que se diga la verdad al país”, reiteró.



MIEDO



"El pueblo de Venezuela seguirá marcando la pauta de esta revolución más allá de que nosotros perdamos un liderazgo", afirma a la AFP Miguel, portavoz de uno de los consejos comunales del popular barrio 23 de enero, bastión del chavismo en Caracas.



Los chavistas están empezando a perder el miedo a hablar de un futuro sin Chávez en la presidencia, después de tres semanas de hospitalización en La Habana tras la cuarta operación contra un cáncer, dispuestos a asumir un rol protagónico para llevar adelante los proyectos del mandatario.



"El pueblo, las clases oprimidas van a tomar el mandato" para continuar el camino trazado por Chávez, precisa Miguel en la plaza 4 de febrero, fecha de su golpe de estado fallido en 1992, ubicada en el centro de este barrio donde existen varios grupos armados que defienden a Chávez.



Pero este archivista en el Poder Judicial, que dedica todas las tardes y fines de semana a atender los problemas de los vecinos y a coordinar actividades en el barrio, niega que Venezuela vaya a quedarse sin Chávez, de 58 años.



"El pueblo ve a Chávez invencible. Chávez volverá. Veremos a nuestro comandante Chávez sano, veremos a nuestro comandante Chávez libre de todo mal y hoy día lo esperamos con mucho entusiasmo", relata con pasión Miguel, de unos 35 años, que lleva una gorra negra con un pin en el centro del Che Guevara.



Miguel está orgulloso de la transformación que ha experimentado el 23 de enero desde que Chávez llegó al poder hace 14 años. Según cuenta, pasó de la suciedad y el tráfico de drogas a ser un barrio ordenado, con escuelas, centros de atención primaria, transporte público y parques.



Destacan en el paisaje urbano los murales pintados en calles y plazas sobre varios líderes revolucionarios mundiales, entre ellos el Che Guevara, el zapatista subcomandante Marcos, el abatido líder libio Muammar Gadafi o el fallecido guerrillero colombiano Manuel Marulanda, fundador y líder de las FARC.



Según él, el "proyecto revolucionario" debe continuar. Por eso declara con voz firme que apoyará la continuidad del chavismo "si la línea es con (el vicepresidente) Nicolás Maduro", a quien el mandatario designó como su sucesor cuando anunció la última recaída del cáncer. "La decisión del comandante Chávez la vamos a respetar", subraya.



Basado en los servicios internacionales