Chuck Hagel renuncia al cargo de secretario de Defensa de los Estados Unidos

WASHINGTON, Estados Unidos, (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos Chuck Hagel ha presentado su renuncia al cargo y el presidente Barack Obama lo anunciará hoy oficialmente en una comparecencia ante la prensa, informó la Casa Blanca.

Obama comparecerá junto a Hagel en la Casa Blanca de acuerdo con un comunicado de la residencia presidencial.

Exsenador republicano y veterano de la guerra de Vietnam, Hagel se puso al frente del Pentágono en febrero de 2013 en sustitución de Leon Panetta y se ha comprometido a permanecer en el cargo hasta que Obama nombre a su reemplazo.

El diario The New York Times, el primero en informar de la renuncia, aseguró citando a altos funcionarios de la Casa Blanca, que no identificó, que Hagel deja el Pentágono por presiones del propio Obama, que busca un cambio de estrategia en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Otros medios sostienen que Hagel se va por decisión propia tras varias semanas de conversaciones al respecto con el Presidente.

Los desacuerdos entre Hagel y Obama sobre cómo combatir al EI han sido evidentes, pero el secretario de Defensa también criticó recientemente la estrategia de EU en Siria, en un memorando dirigido a la principal asesora de seguridad nacional del Presidente, Susan Rice.

Su renuncia llega, además, cuando acaba de conocerse que Obama firmó recientemente una orden autorizando la extensión del papel de las tropas estadounidenses en Afganistán en 2015 y por la que podrían involucrarse en operaciones de combate.

Hagel fue un gran crítico de George W. Bush durante su Presidencia y de la guerra de Irak, que en un principio aprobó pero que posteriormente consideró "la metedura de pata más peligrosa en la política exterior de este país desde Vietnam".

Senador republicano por Nebraska entre 1996 y 2008, dejó la política para ser profesor en la Universidad de Georgetown y antes de llegar al Pentágono era presidente del Atlantic Council, un centro de estudios especializado en seguridad y defensa.