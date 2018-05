Colombia: Sergio Fajardo descarta apoyar algún candidato en balotaje

El exgobernador de centro Sergio Fajardo, tercero en la primera ronda de las presidenciales en Colombia, descartó este jueves 31 de mayo apoyar al derechista Iván Duque o al izquierdista Gustavo Petro en el balotaje del próximo 17 de junio.

"En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia", dijo Fajardo en una carta publicada este jueves en sus redes sociales.

Los votos de Fajardo (23.73%, equivalentes a 4.5 millones) pueden ser decisivos en el camino a la casa presidencial. Tanto Duque, hijo político del expresidente Álvaro Uribe y favorito en los sondeos, como Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, le habían hecho guiños al exgobernador y a su coalición para una eventual alianza.

Para nosotros el voto no es una obligación, es una convicción. Es un acto de confianza que se refrenda libremente en cada elección. Creemos que la confianza es el resultado de actuar coherente y consistentemente ante la ciudadanía. https://t.co/HBkAEx5dzN — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) 31 de mayo de 2018

Fajardo, que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción y apoya el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, invitó a sus seguidores a que participen "libremente" en la segunda vuelta, aunque aseguró que él va "a votar en blanco".

"Precisamente, porque no representan lo que queremos, es que competimos con ellos. No he cambiado de opinión", aseguró Fajardo.

En la primera vuelta del pasado 27 de mayo, Duque, que promete modificar el pacto que el año pasado desarmó y transformó en partido a la exguerrilla FARC, obtuvo el 39.1% de los votos, mientras que Petro, que respalda el acuerdo de paz, logró el 25%.

Duque oficializó el miércoles el respaldo de los partidos tradicionales Conservador y Liberal, por años opuesto a Uribe. En caso de ganar la Presidencia, el derechista tendría mayorías en el Congreso.

Pero el candidato de los liberales, el exnegociador de paz con las FARC Humberto de la Calle, dijo este jueves que no apoyará a Duque por considerar que las posturas de su partido, el Centro Democrático, "son incompatibles" con sus "ideas frente a la paz".

"Ninguna de las dos vías que se abren a los electores me parece óptima", aseguró en una carta De la Calle, quinto en la contienda con el 2.06% de los apoyos, en la que también anuncia que votará en blanco.

Me preguntan hoy, después del respaldo del director del @PartidoLiberal a la candidatura de @IvanDuque, si voy a acompañar esa decisión. Mi respuesta es No, en mi caso votaré en blanco. Es lo que dicta mi conciencia. pic.twitter.com/zaC0RKfBft — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 31 de mayo de 2018

Petro, en tanto, cuenta con el apoyo de un sector mayoritario del izquierdista Polo Democrático Alternativo y facciones de la Alianza Verde, que hicieron parte de la Coalición Colombia liderada por Fajardo.

Los verdes anunciaron este jueves que no se ven "representados" en ninguno de los dos aspirantes, por lo que como colectividad votarán en blanco.

Sin embargo, fueron más categóricos al no aceptar "la opción de votar por la candidatura de Iván Duque" por considerarla "indeseable para el presente y futuro de Colombia".