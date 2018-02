Colombia crea refugio fronterizo para venezolanos que huyen

Colombia creó un refugio sobre su frontera oriental para atender a los venezolanos que huyen del gobierno autoritario y la economía arrasada de su país, y es posible que Brasil siga su ejemplo.

Los campamentos de refugiados, un clásico lamentable de la vida en África y en Oriente Medio, son infrecuentes en Sudamérica.

Pero la migración alcanza un volumen que no se veía en la región desde que esta fue dominada por conflictos armados hace más de dos decenios.

"No hay nada comparable en términos de respuesta a una crisis desde los conflictos de la Guerra Fría", dijo Geoff Ramsey, experto en Venezuela de The Washington Office on Latin America, una organización no gubernamental.

Casi 96 mil venezolanos ingresaron en Colombia legalmente en noviembre, más del doble que en el mismo mes el año anterior.

Alrededor de 60 mil venezolanos se encuentran actualmente en el estado de Roraima en Brasil, según legisladores locales.

Las autoridades tienen dificultades para manejar esa afluencia.

El mes pasado, el gobierno colombiano desalojó a cientos de venezolanos que ocupaban un campo de deportes en la ciudad fronteriza de Cúcuta, convertida en un centro para migrantes que se dirigen a toda Sudamérica con el fin de iniciar una nueva vida.

De los desalojados, alrededor de 130 fueron deportados, en su mayoría al otro lado de la frontera.

"Somos lo más generoso posible con la situación que se les presenta a los venezolanos", dijo la ministra de Relaciones Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, a periodistas en Bogotá la semana pasada. Pero "también aquí hay que tener orden".

El sábado, el país inauguró el llamado Centro de Servicio Temporal en las afueras de Cúcuta.

El establecimiento, que brinda comida y alojamiento a 120 viajeros durante 48 horas, es administrado por la Cruz Roja y la Agencia de Migraciones de Naciones Unidas.