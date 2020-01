Crisis económica domina Cumbre Iberoamericana

CADIZ, España (AP) — La crisis económica que sacude Europa y su impacto en América Latina coparon el jueves los primeros mensajes de la Cumbre Iberoamericana.

Hay otros debates pendientes, como el futuro mismo de este foro, que reúne desde hace 22 años a España, Portugal y los países de Latinoamérica, pero la economía prima sobre todo."Si hace diez años Europa era la que crecía por encima de América Latina, donde se hablaba de la década perdida, ahora es al revés y las oportunidades que se abren en ese continente son muy importantes para crear empleo para los españoles", dijo el canciller José Manuel-García Margallo durante un foro en Cádiz.

Casi 3,000 agentes de policía se desplegaron en la bella localidad andaluza de Cádiz, en el sur de la península ibérica, para garantizar la seguridad de la cumbre, que arranca el viernes con la llegada de la mayoría de jefes de gobierno de la región.

A las ausencias confirmadas de los mandatarios de Venezuela, Cuba, Paraguay y Argentina se sumó a última hora la del presidente de Uruguay, José Mujica, quien no pudo viajar a España por problemas de salud.

En la declaración final del encuentro, en la que trabajan las cancillerías de los 23 países representados, se incluirán acuerdos para favorecer la actividad de las pequeñas y medianas empresas en las dos orillas del Atlántico."Trataremos todos los temas, pero no podemos evitar la crisis económica y europea y cómo se vive en América Latina", señaló Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica de la cancillería española a The Associated Press.

Gracia reconoció que la crisis de España, cuya economía se encuentra en recesión y soporta un desempleo del 25%, ha llevado a muchos españoles a buscar oportunidades en América Latina, que sigue manteniendo un buen ritmo de crecimiento pese a la debilidad europea en general y española en particular."España está inmersa en una crisis de la misma manera que en distintos momentos, países latinoamericanos a lo largo de estos casi 22 años que llevan las cumbres pasaron por las suyas", explicó Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano.

"Las crisis económicas no son ajenas al devenir de las Cumbres Iberoamericanas. Pero en este momento, le tocó a España que parecía uno de los socios más fuertes del sistema", agregó