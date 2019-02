Demócratas piden al FBI que investigue a Organización Trump

Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes le pidió el miércoles al FBI abrir una investigación para ver si la compañía del presidente Donald Trump es una “empresa criminal”, luego de despidos masivos en dos de sus clubes de golf donde recién se descubrió que trabajadores de mucho tiempo estaban en Estados Unidos sin autorización.

El representante demócrata Raul Grijalva y nueve miembros más de la cámara baja enviaron una carta al director del FBI, Christopher Wray, para pedirle investigar si la Organización Trump contrató empleados a sabiendas que no tenían los documentos adecuados e incluso les ayudó a conseguir unos falsos, como afirman algunos trabajadores.

La carta dice que las acusaciones de los empleados entrevistados por la prensa generan “serias interrogantes en torno a actividad criminal y numerosas violaciones a las leyes laborales”, incluidos cargos de asociación delictuosa y trabajo forzado.

“En lugar de ocultarse en las sombras, algunos de estos valientes trabajadores decidieron hablar públicamente y detallar un elaborado complot de la Organización Trump para conseguir sistemáticamente mano de obra barata de inmigrantes y contratar a inmigrantes indocumentados, a pesar de saber que los documentos que entregaban eran falsos”, escribieron los legisladores.

La carta también pide que los trabajadores despedidos reciban protección de ser deportados como posibles testigos de delitos.

En varias ocasiones Trump ha pedido que se tomen medidas severas contra las empresas que contratan a personas que están en el país sin autorización, diciendo que deberán ser sancionados con una “enorme penalización económica”.

La Organización Trump no respondió de momento la petición de comentarios. Antes había dicho que no tolera contratar a personas con papeles falsos, e insinuó que no es fácil deshacerse de quienes tienen documentos falsos.

“Nuestros empleados son como familia, pero cuando presentan documentos falsos, un empleador tiene pocas opciones”, dijo Eric Trump, uno de los hijos del presidente, en un comunicado después de que 13 empleados fueron despedidos el mes pasado de su club en el condado Westchester en Nueva York.