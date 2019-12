Desactivada la alerta de tsunami en Japón tras terremoto

TOKIO, Japón (EFE). -Las autoridades japonesas desactivaron a las 06.15 hora local (21.15 GMT del viernes) la alerta de tsunami lanzada tras registrarse un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter, que afectó a tres provincias del noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica.El sismo, que tuvo lugar a las 04.22 hora local (19.22 GMT del viernes) frente a la costa de Fukushima, activó una alerta de tsunami en esa provincia y en las de Iwate y Miyagi, sin que se hayan registrado víctimas o daños destacables.La Agencia Meteorológica de Japón explicó que a pesar de que en la alerta se calculaba que la subida del mar iba a ser de un metro de altura solo se registraron tsunamis inferiores de entre 10 y 20 centímetros.La alerta activó los protocolos de evacuación en varias ocho localidades de Iwate lo que afectó a miles de personas. Sin embargo, las autoridades informaron de que no se registraron ni daños materiales importantes ni víctimas mientras que el terremoto no tuvo ningún impacto en el sistema de ferrocarriles. Ninguna de las centrales nucleares de la zona, incluida la accidentada planta de Fukushima Daichi, registró problemas derivados del terremoto o tsunamis.La operadora de la central de Fukushima, Tokyo Electric Power Co (TEPCO), reveló sin embargo que algunos de sus trabajadores fueron evacuados del muelle que se encuentra frente a la planta.La Agencia Meteorológica registró una elevación del nivel del mar junto a la central de unos 30 centímetros. La misma zona se vio afectada por el terremoto de magnitud nueve y del posterior tsunami del 11 de marzo de 2011, que causó miles de muertos y desató una de las perores crisis nucleares de la historia. Japón se asienta sobre el llamado anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia por lo que las infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.