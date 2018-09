Descartan sobrevivientes tras alud por tifón en Filipinas

Hay pocas probabilidades de que haya algún sobreviviente entre las personas que se teme quedaron enterradas bajo un enorme alud provocado por el tifón Mangkhut, de acuerdo con un alcalde de Filipinas.

Mientras, los rescatistas seguían excavando este lunes a través de la montaña de lodo y escombros que cubre una capilla donde se habían refugiado.

Victorio Palangdan, alcalde de la localidad de Itogon, en la provincia de Benguet, informó que hay un 99% de probabilidad de que los 40 a 50 mineros y sus familias que quedaron sepultados estén muertos. La provincia fue una de las más afectadas por el tifón que azotó el territorio el sábado.

Se confirmaron 65 muertes provocadas por Mangkhut en Filipinas. Otras cuatro personas fallecieron a causa de la tormenta en China, donde se debilitó a tormenta tropical a medida que se adentraba al territorio el lunes.

Palangdan dijo que los rescatistas han recuperado 11 cuerpos tras el deslizamiento, que cubrió un antiguo barrancón de mineros que se había convertido en una capilla. Docenas de residentes se refugiaron ahí durante la tormenta, pese a que les advirtieron que era peligroso.

“Se rieron de nuestros policías. Insistieron en refugiarse ahí”, dijo el alcalde. “Se resistieron cuando nuestros agentes intentaron sacarlos. ¿Qué podemos hacer?”.

WATCH: Aerial view of the search and retrieval operations in Itogon, Benguet where nearly 100 people are feared dead after a landslide buried a mining shelter. (Video by Walter Bollozos/The Philippine STAR) pic.twitter.com/iYfC1j83oo