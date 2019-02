Donald Trump dice que su exabogado Michael Cohen 'mintió mucho' ante el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a su exabogado Michael Cohen de haber mentido durante su comparecencia ante el Congreso donde le llamó "racista", "tramposo" y "estafador".

"Mintió mucho", comentó Donald Trump en Hanói al término de una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un.

El presidente estadounidense insistió que el testimonio de Cohen el miércoles no aportó pruebas de colusión durante su campaña electoral de 2016 con Rusia.

Cohen dijo el miércoles que no tenía pruebas directas de colusión pero que tenía sospechas.

El presidente Trump se quejó durante la conferencia de prensa de que la declaración de Cohen intervino en medio de la cumbre con Kim.

"Creo que tener una comparecencia falsa como esa y tenerla en medio de esta importante cumbre es realmente algo terrible", indicó Trump.

Trump insistió que la investigación sobre connivencia con los rusos es un "fraude" y una "cacería de brujas".

