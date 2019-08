Donald Trump dice que Estados Unidos 'debe condenar' el supremacismo blanco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes a todos los estadounidenses que condenen el supremacismo blanco después de que dos tiroteos dejaran 29 muertos, entre ellos siete mexicanos, y provocaron acusaciones de que la incendiaria retórica del mandatario es parte del problema.

"El atacante de El Paso publicó un manifiesto en internet consumido por el odio racista", dijo Trump en un discurso televisado a la nación desde la Casa Blanca.

"Y (con) una voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma", añadió.

El presidente estadounidense también denunció "la glorificación de la violencia" y afirmó que internet ha radicalizado las "mentes perturbadas", tras los dos tiroteos de este fin de semana.

"Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye horripilantes y espeluznantes videojuegos que ahora son comunes", dijo Trump en un breve discurso desde la Casa Blanca.

El mandatario sugirió que las enfermedades mentales, más que la disponibilidad inmediata de armas, es el principal problema detrás de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, y dijo que internet ha alimentado esto.

"Debemos reconocer que internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes", dijo.

....The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil!