Donald Trump exige investigación sobre la 'infiltración' de su campaña por el FBI

El mandatario estadounidense, Donald Trump, exigió este domingo 20 de mayo, en un tuit, la apertura de una investigación sobre una posible "infiltración" de su campaña presidencial por agentes del FBI con fines políticos.

"Exijo aquí, y mañana lo haré oficialmente, que el Departamento de Justicia investigue si el FBI infiltró o vigiló la campaña Trump con fines políticos", tuiteó el mandatario.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!