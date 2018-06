Donald Trump firma decreto que pone fin a separaciones familiares en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles 20 de junio un decreto que pone fin a la separación de las familias de inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera con México.

La firma se dio en medio de crecientes críticas dentro y fuera del país.

"No me gustó ver a las familias separadas", dijo el mandatario en la ceremonia de firma del decreto, después de anunciar más temprano, en un dramático cambio en su discurso, que iba a poner fin a esta controvertida práctica.

"Tendremos fronteras muy fuertes pero mantendremos juntas a las familias", dijo el presidente de Estados Unidos, quien a principios de mayo lanzó una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal, que ha resultado en la separación de familias.

"Creo que cualquiera con un corazón podría actuar de la misma manera", agregó.

The President's executive order directs DHS to maintain custody of alien families during the pendency of any criminal improper entry or immigration proceedings involving their members. https://t.co/sM9e5aWWZR