EU retirará a diplomáticos que permanecen en Venezuela: Pompeo

Estados Unidos retirará a todo el personal diplomático que permanece en su embajada en Caracas en medio de un empeoramiento de la crisis venezolana, aseguró el lunes por la noche el secretario de Estado, Mike Pompeo.

"La decisión refleja el deterioro de la situación en #Venezuela además de que la presencia del personal diplomático estadounidense en la embajada se ha vuelto una limitación para la política de Estados Unidos", tuiteó Pompeo. Al concluir la semana ya se habrán ido, agregó.

Nicolás Maduro ordenó en enero la expulsión de los diplomáticos estadounidenses, pero luego se retractó.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.