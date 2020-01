Encuentran 11 cuerpos quemados y decapitados en Guerrero, México

MÉXICO, (AP).- Autoridades mexicanas localizaron el jueves 11 cuerpos parcialmente quemados y la mayoría decapitados en el estado sureño de Guerrero.

Un funcionario de seguridad del estado, no autorizado a ser identificado, dijo a The Associated Press que los cuerpos se encontraron cerca de la ciudad de Chilapa.

Todos los cuerpos son de hombres y se encontraban tirados al borde de una carretera, añadió el funcionario.

El hallazgo se da horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto anuncie un plan nacional para enfrentar la inseguridad y violencia a raíz de la desaparición de 43 estudiantes, también en Guerrero; un caso que mostró las debilidades de las autoridades y sus nexos con el narcotráfico.

Chilapa se localiza a unos 330 kilómetros al suroeste de la ciudad de México y está a casi 40 kilómetros de distancia de Tixtla, la municipalidad donde se ubica la Normal Rural de Ayotzinapa en la que estudiaban los 43 jóvenes desaparecidos.

Hasta ahora no parece haber vínculos entre el caso de los estudiantes y los cuerpos localizados.

Guerrero es un estado donde las autoridades han informado la presencia de varios grupos del narcotráfico, entre ellos Guerreros Unidos surgido a raíz de divisiones internas del cartel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva.

El grupo Guerreros Unidos ha sido señalado de participar en la desaparición de los estudiantes.

Durante las últimas semanas México se ha visto sacudido con disturbios, debido a la muerte de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.