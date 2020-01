Erdogan: Las mujeres no son iguales a los hombres

ANKARA, Turquía (AP). —El presidente turco suscitó una nueva controversia el lunes cuando declaró que las mujeres no son iguales a los varones y acusó a las feministas de no comprender la posición especial que el islam atribuye a las madres. Ante una reunión en Estambul sobre las mujeres y la justicia, Recep Tayyip Erdogan dijo que los varones y las mujeres son criados de manera diferente, que no se puede esperar que las mujeres efectúen los mismos trabajos que los varones y que las madres disfrutan de una alta posición exclusiva. "No se puede poner a hombres y mujeres en situación de igualdad", afirmó el presidente. "Va contra la naturaleza. Son creados diferentes. Su naturaleza es diferente. Su constitución es diferente". Erdogan agregó: "la maternidad es la máxima posición... No se puede explicar esto a las feministas. Ellas no aceptan la maternidad. No tienen esas preocupaciones". La abogada y activista por los derechos de las mujeres Hulya Gulbahar dijo que los comentarios de Erdogan contradecían la Constitución turca, las leyes turcas y las convenciones internacionales sobe igualdad de los sexos y que no contribuían a los esfuerzos por frenar los numerosos hechos de violencia contra las mujeres en Turquía. "Dichos comentarios de funcionarios estatales que desprecian la igualdad entre varones y mujeres desempeñan un papel importante en el aumento de la violencia contra las mujeres", afirmó Gulbahar. "Esos comentarios se proponen hacer debatible la presencia de las mujeres en la vida pública, desde la política hasta los deportes, pasando por las artes y la ciencia". Erdogan, musulmán devoto, suele provocar controversia con comentarios públicos divisivos. También indignó a grupos de mujeres anteriormente al afirmar que las mujeres deberían tener por lo menos tres hijos y por intentar proscribir el aborto y el adulterio. El mes pasado suscitó incredulidad cuando declaró que los musulmanes descubrieron América antes que Cristóbal Colón.