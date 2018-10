Nueva York: evacuan el edificio Time Warner, sede de CNN, por paquete sospechoso

El Time Warner Center, donde está la redacción de la cadena estadounidense CNN en Nueva York, fue evacuado este miércoles 24 de octubre, luego de que se recibiera un paquete sospechoso en la oficina de clasificación de correspondencia.

El departamento de policía de Nueva York señaló en Twitter que está investigando un paquete sospechoso en el área. Por su parte CNN citó una fuente de las fuerzas de seguridad para indicar que las autoridades están tratando el artefacto como un verdadero explosivo.

CNN dio a conocer que evacuó su " newsroom" en el Time Warner Center en Manhattan por precaución.

NYPD @NYPDSpecialops Officers are investigating a suspicious package in Columbus Circle. Please avoid the area. Expect a police presence and heavy traffic in the area. More information to follow. pic.twitter.com/203sNbyUzd

Previamente se conoció que desconocidos enviaron dos paquetes con explosivos a las oficinas del expresidente Barack Obama en Washington y a la casa de la ex secretaria de Estado y la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton en Nueva York, confirmó este miércoles el servicio secreto de Estados Unidos.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIEpic.twitter.com/xLFaJHOC8s