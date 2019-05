Exalcaldesa de Lima admite que Odebrecht y OAS pagaron campaña electoral

La exalcaldesa socialista de Lima Susana Villarán confesó el domingo que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron 4 millones de dólares a la campaña contra su revocatoria en 2013.

"Siempre supe de aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro [entonces gerente municipal de Villarán] y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña", dijo Villarán a la radio

Los promotores de la revocatoria de Villarán consideraban en 2013 que la gestión de la alcaldesa era ineficiente y que condujo a la capital al desgobierno.

"Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña del No a la Revocatoria y no sabíamos en ese entonces que habían fondos ilegales de la Caja 2 o de operaciones estructuradas", manifestó la exalcaldesa.

"Yo sabía de los 4 millones de dólares recibidos. Fue dinero que se pagaba directamente entre brasileños", aseguró.

Tras asumir la responsabilidad, Villarán reconoció que cometió un error al aceptar que empresas con proyectos en la capital peruana financiaran la campaña del No a la Revocatoria, la cual finalmente se impuso.

El poder judicial evaluará el lunes un pedido de la fiscalía para cambiar la orden de comparecencia con restricciones impuesta a la exalcaldesa por una medida de prisión preventiva por 36 meses.

La orden de comparecencia con restricciones la obliga a ir todos los meses a la fiscalía para el control correspondiente, a no ausentarse de Lima y a no cambiar de domicilio sin previa autorización judicial.

