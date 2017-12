Explosión fulminante otra hipótesis sobre destino de submarino

El informe de un analista acústico estadounidense que concluyó que el submarino argentino ARA San Juan, con 44 tripulantes, sufrió un estallido fulminante, fue tomado como "un indicio más" entre otras hipótesis por la Armada de Argentina, dijo el domingo el vocero de la fuerza.

"No descartamos nada (...) pero al momento no hay nada concreto", declaró el capitán de navío Enrique Balbi, portavoz de la Armada (Marina), al ser consultado sobre el estudio del analista acústico Bruce Rule, publicado el domingo por diarios de Buenos Aires. Insistió en que la conclusión "no deja de ser un análisis de un especialista acústico sobre lo que pudo haber pasado", señaló y aseguró que "al momento no hay nada concreto".

Según el informe, el submarino con 44 tripulantes a bordo se precipitó verticalmente a una velocidad de 10 a 13 nudos (18 a 24 kilómetros por hora). El autor del estudio sostiene que el casco del submarino, de 65 metros de eslora y 7 metros de diámetro, fue "completamente destruido en aproximadamente 40 milisegundos".

"Este análisis, en su momento, lo publicó en un foro internacional que uno lo podía googlear", indicó Balbi. Agregó que la Armada "lo ha tenido en cuenta como los otros indicios que recibimos". A 25 días del último contacto con el submarino y ya descartada toda posibilidad de sobrevivencia de sus tripulantes, la búsqueda se concentra en dos imágenes captadas por un sumergible ruso capaz de rastrear a unos 6 mil metros de profundidad.

El submarino "ARA San Juan" se perdió en el Atlántico Sur, a 450 km de la costa argentina, el 15 de noviembre después de reportar una avería mientras hacía la ruta entre Ushuaia (extremo austral) y Mar del Plata, a 400 km al sur de Buenos Aires.