Fiscalía surcoreana pide 30 años para la expresidenta Park

La fiscalía surcoreana pidió el martes una condena de 30 años de prisión para la expresidenta surcoreana Park Geun-hye por supuestos sobornos, abuso de poder y otros delitos, en un histórico caso de corrupción que supuso la caída en desgracia de la primera mujer mandataria del país.

Park no asistió a la vista, en la que la fiscalía también pidió una multa de 110 millones de dólares y afirmó que la exmandataria no ha mostrado arrepentimiento por “alterar el orden constitucional y dañar la confianza del público en el poder del estado”. Estaba previsto que la Corte del Distrito Central de Seúl fijara a lo largo del día la fecha en la que anunciará el veredicto y la sentencia, si es condenada.

“Hace falta un duro castigo del tribunal para enviar un mensaje al público y a los políticos de que esta trágica historia no debe repetirse”, dijo el fiscal Han Dong-hoon al tribunal, según un reporte de pool. Si se la declara culpable, sería la tercera condena por delitos a un presidente surcoreano. Los otros dos eran generales militares implicados en un golpe de Estado en 1979 y una masacre de civiles en 1980.

Park se ha ausentado de las vistas judiciales desde octubre en protesta por la decisión de ampliar su detención por otros seis meses. Todos sus abogados renunciaron entonces, y según medios la acusada se ha negado a reunirse con los abogados nombrados por el estado que la defienden desde entonces. Sus abogados alegaron el martes que la fiscalía no ha podido demostrar las acusaciones contra la expresidenta, y dijeron que no está claro que se presionara a las empresas para que dieran dinero a fundaciones controladas por la confidente de Park.

“La presidenta no amenazó a las empresas y las empresas no fueron víctimas que pagaran dinero porque tuvieran miedo”, dijo el abogado Park Seung-gil, señalando que las compañías siempre intentan mantener una relación cordial con el gobierno, incluso cuando no buscan favores concretos. La acusada está obligada a asistir a la vista de sentencia, y la corte puede emitir otra orden de detención para convocarla si se niega. Se espera que apele si es condenada, ya que ha negado de forma consistente cualquier mala práctica.

Tras protestas masivas de millones de personas y una impugnación parlamentaria en diciembre de 2016, Park fue destituida oficialmente y detenida en marzo del año pasado entre acusaciones de que conspiró con una vieja amiga para obtener decenas de millones de dólares de empresas en sobornos y a través de extorsión. La corte condenó este mes a la amiga de Park, Choi Soon-sil, a 20 años de prisión, y se espera que la expresidenta reciba un castigo más duro.