Frustran plan de tiroteo en escuela en California

Las autoridades dijeron este miércoles 21 de febrero que frustraron el plan de un estudiante de realizar un tiroteo en una escuela secundaria del sur de California después que un empleado escuchó que el joven profería una amenaza, disgustado porque un maestro le prohibió usar audífonos.

Un guardia de seguridad de la escuela secundaria El Camino, cerca de la ciudad de Whittiier, escuchó a un “estudiante disgustado” amenazar con realizar un tiroteo el viernes, dijo la comisaría del condado de Los Ángeles. Esto sucedió dos días después de la masacre de 17 personas en una secundaria en Florida.

La vocera de la comisaría, Nicole Nishida, dijo a The Associated Press que los agentes descubrieron “muchas armas y municiones” en un allanamiento del domicilio del estudiante. Robert Jacobsen, abogado del Distrito Escolar Norwalk-La Mirada, dijo que el adolescente estaba disgustado por la prohibición de un maestro de tener audífonos en el aula, pero que no tenía más información sobre él.

Jacobsen dijo que el guardia de seguridad escuchó cuando el joven, hablando solo, murmuraba que traería un arma a la escuela en tres semanas. “Consideraron que había motivo suficiente para llamar a la policía para que investigara”, dijo Jacobsen. “En tiempos como éstos, debemos tomar la iniciativa, presentar la denuncia y ver qué sucede”.

Dijo que la seguridad de los estudiantes y el personal era la máxima prioridad. Se negó a revelar más información sobre el estudiante por respeto a la privacidad.