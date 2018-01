Gobierno de Venezuela y oposición prosiguen tenso diálogo este martes

El gobierno de Venezuela y un sector de la oposición continuarán el martes las negociaciones en República Dominicana, tensas por la decisión del oficialismo de adelantar las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección.

Los delegados sostuvieron seis horas de conversaciones, y, tras receso, tenían previsto reanudarlas en la noche, pero decidieron hacerlo en la mañana del martes, informó a la prensa Roberto Rodríguez Marchena, portavoz de la presidencia dominicana.

"Estas cosas toman tiempo (...) Es un tema crucial, de importancia, que amerita toda la seriedad, la ponderación, es razonable y conveniente que se tomen su tiempo. Todos los que están convocados desean un acuerdo y eso es lo mejor para Venezuela", agregó.

La delegación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), encabezada por el diputado Julio Borges, acudió a la cita sin uno de sus negociadores principales, Luis Florido, quien faltó en protesta por la reciente decisión de la oficialista Asamblea Constituyente de adelantar los comicios para antes del 30 de abril, aún sin fecha precisa.

Total respaldo al contundente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal sobre el rechazo a la convocatoria a realizar elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela por parte de la ANC que es ¡inconstitucional e ilegitima en su origen y desempeño! https://t.co/KrL8D5PH5X — Luis Florido (@LuisFlorido) 29 de enero de 2018

La comisión gubernamental es liderada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y su hermana Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, quienes se dijeron listos para firmar acuerdos.La fecha de las presidenciales -que tradicionalmente se han celebrado en diciembre- y las garantías electorales centraban las conversaciones, aunque también se discuten salidas a la crisis socioeconómica del país, que sufre hiperinflación y escasez de comida y medicinas.

"Si el gobierno no cede, no hay acuerdo. Hay un listado de garantías electorales, una es la observación internacional", indicó a AFP el diputado Enrique Márquez, otro de los negociadores de la MUD.

Pero el influyente dirigente chavista, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advirtió en Caracas que "no está planteada la capitulación".

En un comunicado, la MUD anunció que acudía para "exigir las garantías que permitan unas elecciones justas" y "protestar por las últimas decisiones del gobierno y el avance de su visión totalitaria".

Una de esas decisiones golpeó al corazón de la oposición. La máxima corte -acusada de servir a Maduro- excluyó a la MUD de los comicios, argumentando que es una alianza integrada por varios partidos y no se permite la doble militancia.

Con la "convocatoria unilateral y adelantada de elecciones" y la exclusión de la MUD", el gobierno muestra "que no quiere ceder en lo clave", declaró a AFP un asesor de la coalición, que pidió anonimato.

EN VIDEO | Portavoz de la Presidencia de República Dominicana anunció que diálogo por Gobierno-Oposición de Venezuela continuará este martes: "Necesitan trabajar un poquito más. Estas cosas toman tiempo y tenemos que comprender la situación" pic.twitter.com/ZRqKjO05Tf — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 30 de enero de 2018

En la MUD hay pesimismo. Voluntad Popular (VP), partido fundado por Leopoldo López -en prisión domiciliaria- y al que pertenece Florido, se separó de las pláticas denunciando falta de "garantías electorales".

"La única forma de volver es con un preacuerdo serio sobre la mesa, cosa que no vemos posible", dijo a AFP el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador de VP.

El veterano diputado Henry Ramos Allup, de Acción Democrática -uno de los principales partidos de la MUD-, advirtió que las reuniones no pueden eternizarse: "Si no hay acuerdo se termina esa instancia. Eso no puede ser ad infinitum".

La oposición aún no define si elegirá a un canditato único por elecciones primarias o por consenso.

A la cita en Santo Domingo asisten los cancilleres de Nicaragua y Bolivia, el embajador de Chile, y el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que sirven de facilitadores.

Los cancilleres de Chile y de México fueron invitados por la MUD, pero el mexicano abandonó la mesa tras rechazar el adelanto de las presidenciales.

"El gobierno sabe que ir a una elección sin negociación y con riesgo de no participación de oposición formal le garantiza el triunfo, pero le deja aislado, deslegitimado y sancionado", opinó el analista Luis Vicente León.

Argentina y Colombia dijeron que no reconocerán los resultados de las elecciones. El canciller español, Alfonso Dastis, expresó dudas de que las presidenciales vayan a ser "limpias, justas".

"No tiene buena pinta, no ya por los tiempos, que también, sino por las restricciones que se están poniendo para que concurran a ellas las fuerzas de la oposición", comentó el ministro a la radio Onda Cero.

La Constituyente ordenó además a los tres mayores partidos de la MUD reinscribirse ante el poder electoral para disputar las presidenciales, debido a que no participaron en los comicios de alcaldes de diciembre argumentando que las elecciones de gobernadores de octubre fueron fraudulentas.Voluntad Popular decidió no participar en la renovación.

Acción Democrática consiguió este fin de semana las firmas necesarias y Primero Justicia volverá a intentarlo los próximos sábado y domingo. Mientras tanto, ese domingo, el PSUV oficializará la candidatura de Maduro.