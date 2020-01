Hillary Clinton planea disfrutar del ‘lujo’ de ‘no hacer nada’

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).– La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, insistió hoy, martes, en que no tiene “planes” de competir por la candidatura presidencial demócrata en 2016 y señaló que espera disfrutar del “lujo” de no tener “nada que hacer”. “No tengo absolutamente ningunos planes de competir (por la Casa Blanca)”, afirmó Clinton, quien dejará la Secretaría de Estado el próximo viernes 1 de febrero.La secretaria de Estado de Estados Unidos, que será sustituida por el hasta ahora senador John Kerry, reconoció, en una entrevista en la CNN, que “nunca había hecho esto en su vida”.“Tener el lujo de no tener un sitio al que ir, nada que hacer, ninguna llamada frenética que hacer a algún líder sobre alguna crisis inminente. De hecho, estoy interesa en ver cómo funciona”, explicó quien ha liderado la diplomacia de Estados Unidos desde 2009. Lo que sí aseguró la exsenadora y exprimera dama es que tiene previsto “escribir y dar conferencias”.“No sé todo lo que haré. Trabajaré en favor de las mujeres y las jóvenes (...) esas son las cosas que estoy planeando hacer ahora mismo”, agregó Clinton, de 65 años.Asimismo, reconoció haber hablado con colegas que habían dejado el gobierno antes que ella sobre lo que significa abandonar las tareas de responsabilidad pública.“La cosa más habitual que me dicen es: no tomes decisiones, no tienes ni idea de lo cansada que te encuentras”, dijo.No obstante, se mostró optimista respecto al futuro. “Estoy deseando este nuevo capÍtulo de mi vida, sea el que sea”.