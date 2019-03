Homenaje nacional en Nueva Zelanda a las víctimas de la masacre en dos mezquitas

Miles de neozelandeses se congregaron este viernes, en Nueva Zelanda, para recordar a los 50 fieles musulmanes que murieron hace una semana, en el ataque de un supremacista blanco, con una llamada a la oración emitido por todo el país y guardaron dos minutos de silencio.

Ante miles de personas, entre ellas la primera ministra Jacinda Ardern, congregadas en silencio en un parque frente a la mezquita de Al Noor, un muecín hizo el llamado a la oración musulmana de los viernes, con cánticos de "Allah akbar" ("Dios es el más grande").

Después, toda Nueva Zelanda, país de 4.5 millones de habitantes, guardó dos minutos de silencio. En la vecina Australia, la gente se detuvo en las calles y los comercios para señalar el momento.

Cincuenta fieles murieron hace una semana por los disparos de Brenton Tarrant, un supremacista blanco declarado, en dos mezquitas de Christchurch, la mayor ciudad de la isla Sur de Nueva Zelanda, un país conocido por su tolerancia.

Los neozelandeses respondieron con vigilias y las tradicionales danzas haka de los maoríes, además de formar filas detrás de los musulmanes para protegerlos simbólicamente mientras rezaban.

