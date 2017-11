Tribunal electoral aplaza divulgación de resultados de elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras aplazó este lunes 27 de noviembre de 2017 la divulgación de un segundo corte de resultados de las elecciones del ayer domingo, en momentos que el opositor Salvador Nasralla aparece con una pequeña ventaja sobre el presidente Juan Orlando Hernández, quien proclamó su victoria.

" Se dará otro corte de información cuando tengamos mayores datos, no podemos ser irresponsables y dar información que no tenemos (...) Nosotros instalamos equipo en casi todo el país, recibimos de todo el país 13 mil actas, no hay manera de engañar, porque las actas las tienen los Partidos, nos faltan 6,000 actas", manifestó el presidente del poder electoral, David Matamoros Batson, de acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter.

El TSE fue criticado luego de que demoró 10 horas después del cierre de mesas en los comicios para divulgar el primer corte en las elecciones presidenciales, con 57% de las mesas escrutadas, que dieron a Nasralla cinco puntos de ventaja sobre Hernández.

EL TSE no da tendencias, somos una institución seria y damos resultados, si no tenemos todas las actas no podemos dar resultados definitivos. David Matamoros Presidente del Tribunal Supremo Electoral

"Un segundo corte se haría cuando tengamos otro 10% contabilizado", aseguró Matamoros en conferencia de prensa, al tiempo que recordó que todas las actas se suben en presencia de los observadores electorales.

La hondureña Coalición de Observación Electoral criticó la "inquietante demora" del TSE en actualizar los resultados electorales. "La ausencia de los datos oficiales sobre los resultados presidenciales genera especulaciones innecesarias entre la población, que no abonan a la transparencia y legitimidad del proceso, expresada por la voluntad popular en las urnas", expresó la coalición en un comunicado.

Observadores internacionales, en tanto, pidieron a la población mantener la calma y evitar proclamar resultados antes de que el TSE concluya el conteo de los votos.

Matamoros adelantó que solo proclamará al ganador cuando cuente hasta el último voto, lo cual espera para el jueves próximo.

SORPRESIVO

Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales dan una sorpresiva ventaja a un popular presentador de televisión y de una alianza de izquierda sobre el presidente Hernández, quien busca la reelección y cuyo partido reclama el triunfo en medio de una tensa espera en la nación centroamericana.

El conservador Partido Nacional llamó, inclusive, a sus seguidores a prepararse para defender la victoria en las calles, según el presidente de ese colectivo de gobierno, Reynaldo Sánchez.

De hecho, el partido sigue dando por ganador a Hernández y así lo expresa a través de su cuenta de Twitter, posteando resultados parciales de la elección.

Incluso convocaron a una caravana de la victoria, por los resultados a nivel de diputados y la reelección de Hernández.

¡CARAVANA DE LA VICTORIA! ¡Somos fuerza azul 💪🏽 ! demostremos cuál es partido más fuerte, más organizado y efervescente. Partimos frente a la villa olímpica para celebrar el triunfo de diputados, alcalde y el triunfo de @JuanOrlandoH.#OrgulloNacionalista#VictoriaJOHpic.twitter.com/qwMkTj3l6b — Partido Nacional (@PNH_oficial) 27 de noviembre de 2017

También celebra la victoria el partido de Nasralla, cuyos seguidores se reunieron en las afueras del tribunal electoral y reclaman el triunfo.

Vamos a Tegucigalpa a celebrar el TRIUNFO @EnAlianza frente al TSE a partir de las 2:00pm#EnAlianzaSomosMás✌🇭🇳 pic.twitter.com/c4tEDRuZ41 — Salvador Nasralla (@SalvadorAlianza) 27 de noviembre de 2017

“No hay manera de dar vuelta a este resultado”, sentenció el candidato izquierdista. “Soy el nuevo presidente de Honduras (...) vencimos el fraude del gobierno".

Hasta horas de la tarde de hoy solo se conoce el resultado preliminar que dio el Tribunal Electoral por la madrugada, según el cual, con el 57% de las boletas escrutadas, Nasralla, de la izquierda Alianza de Oposición contra la Dictadura, tenía un 45.17% de los votos frente al 40.21% de Hernandez, del conservador Partido Nacional, con una diferencia de al menos 90 mil sufragios.