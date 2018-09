Huracán Florence causa 3 muertes en las Carolinas

El huracán Florence tocó tierra el viernes 14 de septiembre en Carolina del Norte, con vientos de 145 km/h (90 mph) y una aterradora marejada ciclónica. Cientos de personas quedaron atrapadas por la crecida del agua y al menos tres personas han fallecido.

Más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de un motel a punto de colapsar y centenares más tuvieron que ser rescatadas de otros lugares debido a las inundaciones. Otros esperaban nerviosos que alguien pudiera auxiliarlos.

"LOS VAMOS A RESCATAR", tuiteó la municipalidad de New Bern a eso de las 2:00 de la madrugada. "Quizás es mejor que suban al segundo piso de su vivienda o al ático, pero LOS VAMOS A RESCATAR".

El viernes caía un aguacero torrencial por toda la zona que derribó árboles, dañó caminos y dejó sin electricidad a más de medio millón de hogares y negocios.

Una mujer y un bebé fallecieron cuando un árbol cayó sobre una casa, de acuerdo con un tuit de la Policía de. La oficina del gobernador dijo que una tercena persona murió cuando conectaba un generador.

El mayor peligro de Florence no son sus vientos, sino el agua. El aumento en el nivel del mar más el pronóstico de entre 30 y 100 centímetros (1 y 3.5 pies) de lluvia durante los próximos días podrían generar una inundación catastrófica en cámara lenta.

Para la tarde del viernes, los vientos de Florence se habían debilitado a 120 km/h (75 mph), apenas arriba del umbral que la clasifica como huracán. Pero el meteoro ha perdido velocidad de desplazamiento en su recorrida por las costas de las Carolinas, arrojando agua sobre las comunidades costeras durante horas.

En la localidad de Oriental cayeron 45 centímetros (18 pulgadas) de agua, mientras que la acumulación en Surf City ascendía a 35 centímetros (14 pulgadas). Los expertos vaticinaron que la crisis durará mucho tiempo debido a que el huracán está prácticamente estático sobre la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, moviéndose a una velocidad de traslación de apenas 6 kilómetros por hora.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, advirtió que el huracán "está causando estragos" en la costa y que podría incluso borrar del mapa a comunidades enteras debido a que "tarda días en su avance violento sobre nuestro estado". Calificó el suceso como algo que ocurre una vez cada mil años.

"El huracán Florence es potente, lento y despiadado", afirmó. "Es un monstruo al que nadie invitó y que no quiere irse". Florence tocó tierra como huracán de categoría 1 a las 7:15 a.m. en Wrightsville Beach, a pocos kilómetros al este de Wilmington, cerca de la frontera con Carolina del Sur. En esa zona no había más que casas desalojadas en ese momento, con ventanas reforzadas con pliegos de madera.

Los meteorólogos vaticinaron más inundaciones hacia al oeste en los próximos días a medida que el meteoro avance tierra adentro. Se prevé que Florence lanzará en tres días la misma cantidad de lluvia que soltaron los huracanes Dennis y Floyd en dos semanas en 1999. Ante el temor de inundaciones catastróficas, unos 9 mil 700 efectivos de la Guardia Nacional y civiles estaban listos en vehículos anfibios, helicópteros y lanchas para poder rescatar a gente atrapada en aguas crecidas.