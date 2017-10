Huracán Nate se acerca a Estados Unidos tras sembrar muerte en Centroamérica

El huracán Nate se fortalecía este sábado en su trayectoria hacia la costa de Estados Unidos, donde debe golpear en la noche como categoría 2, tras dejar al menos 28 muertos y cuantiosos daños en Centroamérica.

Nueva Orleans, devastada por el huracán Katrina en 2005, que dejó centenares de muertos, y otras ciudades ubicadas en la costa del Golfo de México están bajo advertencia.

"Nuestro superequipo de FEMA (la agencia federal de gestión de emergencias) está preparado para el huracán Nate. Todo el mundo en Luisiana, Mississippi y Florida, por favor, escuchen a las autoridades locales y cuídense", escribió la mañana del sábado en Twitter el presidente Donald Trump, que ya tomó medidas para liberar ayuda federal si el caso lo amerita.

