Incendio forestal avanza con fuerza en región vinícola de California

Un incendio forestal avanzaba con fuerza este jueves en la zona vinícola de California, donde las autoridades alertan de altas chances de otros focos por las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos.

El incendio Kincade en el condado de Sonoma comenzó el miércoles de noche, pasando rápidamente de unas pocas hectáreas a un infierno de 4 mil en cuestión de horas, informó CalFire, la agencia de California responsable de la protección contra incendios.

El departamento del alguacil ordenó evacuaciones en el pueblo de Geyserville.

Los fuertes vientos del norte impulsaban el fuego hacia el sur mientras los bomberos trabajaron toda la noche para evacuar a los residentes y proteger las estructuras.

A large, fast-moving wildfire intensified by high winds is spreading through northern California. The so-called Kincade fire has already burned approximately 10,000 acres. https://t.co/AmxdpItuu1pic.twitter.com/N4HD0ycLAK