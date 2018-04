Incendio en piso 50 de la torre Trump en Nueva York

Un incendio se declaró, este sábado 7 de abril, en la Torre Trump, ubicada en Manhattan, Nueva York, donde tenía su residencia y oficina el magnante Donald Trump ante de llegar a la presidencia de Estados Unidos.

El departamento de bomberos de Nueva York confirmó que el fuego se declaró en el piso 50 del rascacielo, a donde acudieron equipos de tres diferentes estaciones. Según reportes de los medios no hay heridos.

Eric Trump, uno de los hijos del presidente, ha explicado a través de Twitter que hubo “un pequeño incendio eléctrico” en la torre de enfriamiento en el techo del edificio. "El Departamento de Bomberos de Nueva York llegó aquí en cuestión de minutos e hizo un trabajo increíble. ¡Los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos son verdaderos héroes y merecen nuestro más sincero agradecimiento y alabanza!".

Thank you to the amazing men and women of the NYFD who extinguished a fire in a residential apartment at @TrumpTower. The @FDNY and @NYPD are truly some of the most incredible people anywhere! 🇺🇸🇺🇸