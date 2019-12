Mueren cinco personas por inundaciones en Houston

ESTADOS UNIDOS

Unas cinco personas fallecieron este lunes, 18 de abril, por las inundaciones en la ciudad de Houston, Estados Unidos, informaron las autoridades.

Más de 30 centímetros (un pie) de lluvia cayeron en la zona de Houston, provocando la inundación de decenas de zonas residenciales, forzando el cierre de oficinas municipales y la suspensión de clases y del transporte público.

El alcalde Sylvester Tuner informó que las oficinas municipales cerrarían el lunes y motivó a los ciudadanos a permanecer en casa y evitar zonas con altos niveles de agua. Las clases para 215 mil alumnos del distrito escolar independiente de Houston fueron canceladas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hasta 40 centímetros (16 pulgadas) de lluvia han caído en la zona en las últimas 24 horas.

Equipos de CenterPoint Energy trabajaban para restaurar la electricidad que se cortó a causa de las tormentas en más de 110 mil hogares y comercios en la zona de Houston.

La ciudad de Houston reportó que se han propducido, hasta el mediodía de este lunes, unas 610 llamadas de rescate.







El meteorólogo Tom Bradshaw afirmó que unas 70 subdivisiones de Houston están inundadas, así como partes de la autopista Interestatal 10.

El aeropuerto internacional George Bush informó que 648 vuelos fueron cancelados, mientras que el aeropuerto William P. Hobby canceló más de 198 vuelos.

Se han emitido vigilancias de inundación hasta el martes 19 de abrirl en Houston, Austin, San Antonio, Fort Worth, Tyler-Longview y Texarkana.

At 2 pm 198 cancellations/18 delays. Check airline/carrier for more info and https://t.co/owZrnjsoOR every hour. #houstonflood

At 2 pm 198 cancellations/18 delays. Check airline/carrier for more info and https://t.co/owZrnjsoOR every hour. #houstonflood — Hobby Airport (@HobbyAirport) April 18, 2016

At 2 pm 648 cancellations/168 delays. Check airline/carrier for more info and https://t.co/OWVdQ7hHOu every hour. #houstonflood