Ivanka, Ventura Nogueira y la aventura de vender el Trump Ocean Club

El Trump Ocean Club International Hotel and Tower, en Punta Pacífica, que en algún momento hinchó el pecho de muchos por ser el edificio más alto de la región, habría sido utilizado para mover dineros presuntamente de manera ilícita.

Una minuciosa investigación divulgada este viernes 17 de noviembre por NBC News y Reuters, en asociación con Organized Crimeand Corruption Reporting Network (OCCRP), se centra en el financiamiento de esta lujosa torre de 70 pisos con forma de vela frente al mar y que lleva el nombre de quien hoy es el presidente de Estados Unidos. Buena parte del reportaje está centrado en la participación de Alexandre Ventura Nogueira, a quien se le atribuye las ventas anticipadas de hasta la mitad de los 666 apartamentos residenciales del complejo, que además de hotel, incluye un casino.

"Hizo negocios con un colombiano [David Murcia Guzmán] que más tarde fue condenado por lavado de dinero y ahora está detenido en Estados Unidos, con un inversionista ruso que fue enviado a prisión en Israel en la década de 1990 bajo cargos de secuestro agravado por amenazas de muerte, y con un inversor ucraniano que fue arrestado por presunta trata de personas mientras trabajaba con Nogueira y más tarde fue condenado por una corte en Kiev", señala una nota Reuters.

La agencia y NBC News entrevistaron a Ventura Nogueira, actualmente prófugo de la justicia panameña por cargos de estafa, falsificación y corrupción de funciarionarios, donde éste contó detalles de su relación con los Trump. Ventura Nogueira dijo que se reunió y habló con Ivanka "muchas veces" cuando ella manejaba la participación de Trump Organization en el proyecto en Panamá y que incluso conoció a Donald Trump en una fiesta con potenciales clientes rusos -algunos relacionados con el crimen organizado- en Mar a lago, su mansión de descanso en Florida. "Ella se acordaría de mí", cita la publicación. Según él, fue Ivanka quien le ayudó a llegar a ser uno de los principales agentes del desarrollo e, incluso, apareció con ella en un vídeo promocionando el proyecto.

" Después de haber sido liberado con una fianza de $1.4 millones de dólares, huyó del país. Nogueira dejó atrás un rastro de personas que afirman que él las engañó, incluyendo en el caso de los departamentos en el proyecto Trump. Las denuncias acabaron en al menos cuatro casos criminales que ocho años después no han sido juzgados aún... A sus 43 años de edad, Nogueira niega las acusaciones y dijo a Reuters en un correo electrónico: No soy un ángel, pero tampoco un diablo".

Los medios intentaron obtener una reacción de Ivanka. Un portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas a la Trump Organization. "Nadie en la Trump Organization, incluyendo la familia Trump, tiene recuerdos de haberse reunido o hablado alguna vez con esa persona", dijo a Reuters Alan Garten, jefe de asuntos jurídicos de Trump Organization.

Según la investigación periodística, la empresa de Donald Trump puso su nombre al complejo residencial y hotelero, y llegó a ganar hasta $75 millones con él, según el prospecto de un bono para el proyecto. El empresario no tuvo control administrativo sobre la construcción ni tampoco la obligación legal directa de investigar a otras personas involucradas.

Reuters no pudo determinar qué averiguaciones previas hizo Trump en relación con el proyecto Ocean Club. Garten dijo que el papel de la Trump Organization en ese proyecto "estuvo todo el tiempo limitado al licenciamiento de su marca y a proporcionar servicios de administración. Como la compañía no era la dueña ni el desarrollador, no estaba involucrada en la venta de unidades en la propiedad".

De acuerdo con Garten, la Trump Organization "nunca tuvo ninguna relación contractual o comercial significativa" con Ventura Nogueira y que con sus reuniones con éste individuo fueron "insignificantes". " El representante legal dijo que esas reuniones y eventos 'pueden haber sido memorables' para Nogueira, pero para Ivanka y el resto de la familia habrían sido solo una de las literalmente cientos de apariciones públicas que se les pidió hacer ese año".

Nueve exsocios o empleados de Ventura Nogueira entrevistados por Reuters lo acusaron de engañarlos a ellos y a sus clientes. Dos de los nueve emprendieron acciones legales, pero esos casos todavía tienen que ser juzgados. Entre las quejas está que Ventura Nogueira no entregó el dinero de las ventas al promotor inmobiliario o vendió el mismo apartamento a más de un cliente.

"Las quejas contra Ventura Nogueira, incluyendo acusaciones de fraude en las ventas del Trump Ocean Club, resultaron en cuatro casos criminales en su contra en Panamá, que culminaron con su arresto en mayo de 2009 por cargos de fraude".

Ventura Nogueira describió sus contactos con la familia Trump y su papel en el Ocean Club. Dijo que solamente cuando el proyecto estaba casi terminado supo que algunos de sus socios e inversores eran criminales, incluyendo lo que él describió como conexiones con la "mafia rusa", y que no era consciente que había lavado dinero. Posteriormente sí reconoció que lavó efectivo a través de otros esquemas para funcionarios corruptos de Panamá.

"No sabía que el dinero venía de algo ilegal. Mientras hicieran transferencias y no fuera en efectivo, no estaba preocupado por el origen del dinero", según una cita de Reuters. Igualmente, sostiene que nadie lo interrogó sobre el origen de los fondos.

La publicación recuerda que las fuentes del dinero para otros proyectos inmobiliarios en los que Trump licenció su nombre han estado bajo escrutinio este año. " En marzo, una revisión de Reuters halló que al menos 63 personas con pasaportes o direcciones rusas compraron propiedades con un valor combinado de $98.4 millones de dólares en siete torres de lujo con la marca Trump en el sur de Florida. Entre los compradores figuraban hombres de negocios con conexiones políticas y funcionarios rusos de segundo y tercer nivel".

Roger Khafif, el presidente de Newland International Properties Corp. -a cargo del Trump Ocean Club- confirmó que Ivanka se reunió "un par de veces" con Ventura Nogueira en Panamá, Miami y Nueva York, para discutir la promoción y venta de las unidades residenciales. También contó que el grupo incluso viajó "en un jet privado" a Cartagena, Colombia, para buscar locaciones para un proyecto.

Khafif recordó que fue él quien viajó a Nueva York, en 2005, para presentar a Trump el proyecto de un hotel con apartamentos y casino en Punta Pacífica. Trump solo tendría que licenciar su nombre y aportar a la administración del hotel.

Ventura Nogueira fue contactado para gestionar la venta de los apartamentos, a cambio de una comisión del 5% de las ventas brutas. Cada apartamento tenía un precio promedio de $220 mil.

" El brasileño llegó a Panamá a mediados de la década del 2000 desde España, donde había trabajado vendiendo autos. Nogueira ya había tenido roces con la ley. En septiembre 2005, en una notificación oficial publicada en internet, el Ministerio de Economía español dijo que había iniciado procedimientos para multar a Nogueira por supuesta "infracción grave" de las leyes contra el lavado de dinero del país. El proceso fue concluido cerca de nueve meses después, porque los funcionarios no pudieron determinar el paradero de Nogueira. El ministerio declinó hacer comentarios. Nogueira dijo que era un incidente trivial, causado porque transportaba demasiado de su propio dinero en efectivo por un aeropuerto".

Homes -la empresa de bienes raíces de Ventura Nogueira- halló un mercado listo en Rusia, según la investigación de Reuters y NBC. Roger Khafif reconoció haber realizado varios viajes a Moscú para vender apartamentos con el nombre de Trump, a un precio promedio de $350 mil por unidad.

" Los compradores tenían que pagar un total del 30% en un año, de acuerdo con el prospecto del bono, y Homes organizó la inversión estableciendo compañías panameñas para que los clientes sostuvieran acuerdos de preventa con la empresa de Khafif, Newland".

En la investigación también se cita a Roniel Ortiz, exabogado de Ventura Nogueira y Murcia, quien habría asegurado que Ventura Nogueira se había ofrecido a lavar dinero de Murcia comprando departamentos a su nombre. Dijo que no sabía cuánto del dinero de Murcia se había usado en el proyecto de Trump, si es que se invirtió algo.

Sobre David Murcia Guzmán, el colombiano convicto en Estados Unidos por lavado de dinero, Ventura Nogueira dijo que éste le entregó un millón de dólares para invertir en propiedades en Panamá, que usó para pagar depósitos para hasta 10 departamentos del proyecto Trump, entre otras inversiones.

Reuters señala haber escuchado un audio en el que Ventura Nogueira confiesa haber lavado dinero del narcotráfico. El brasileño negó esta versión, aunque sí admite haber manejado dineros "de funcionarios corruptos y políticos, y que se involucró en esquemas corruptos para vender visas panameñas".

En su natal Brasil, Ventura Nogueira también está bajo investigación por presunto lavado internacional. Karen Kahn, fiscal federal en Sao Paulo, reveló que a Ventura Nogueira se le investiga por varias transferencias bancarias que terminaron en sus cuentas desde Panamá.

Reuters y NBC News entrevistaron al brasileño el 13 de noviembre "en un lugar neutro" y "bajo la condición de que no se revelara la ubicación", dado que, como él mismo admite, "claro que en este momento puedo ser considerado por el sistema de justicia un prófugo".