Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, muestra que no se le puede torear

Construyó una de las compañías más valiosas del mundo desde cero y se convirtió en la persona mas rica del planeta.

Ahora, Jeff Bezos trata de demostrar que no se dejará amedrentar en una batalla de voluntades con un empresario políticamente conectado, propietario de un tabloide de supermercado.

Bezos, de 55 años, fundó Amazon en el garaje de su casa en 1994 y fue impulsando la compañía hasta convertirla en un coloso que domina las ventas en línea, tiene operaciones en música y televisión por streaming, comida, informática en la nube, robótica, inteligencia artificial y mucho más.

Sus negocios incluyen además el diarioy la compañía privada espacial Blue Origin.

A pesar de llevar años en el punto de mira por el crecimiento de Amazon y por su fortuna estimada en 133 mil millones de dólares, se convirtió en el gran centro de atención el pasado enero cuando anunció que, tras 25 años de matrimonio, se divorciaba de su mujer.

Cuando la revista, controlada por el aliado del presidente Donald Trump David Pecker, amenazó con publicar fotos íntimas y sensacionalistas del multimillonario con su amante, éste contraatacó haciendo públicos los detalles de sus relaciones.

"Si en mi posición no puedo parar este tipo de extorsión, ¿cuánta gente puede?", escribió Bezos en el servicio de blogs

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy