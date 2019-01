Juan Guaidó anuncia que asume el control de activos de Venezuela en el exterior

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, anunció este lunes que asumió el control de los activos de Venezuela en el exterior, para evitar que el mandatario Nicolás Maduro acabe con los recursos en una eventual salida del poder.

"A partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior, para impedir que en su etapa de salida (...) el usurpador y su banda busque 'raspar la olla' (agotar)", dijo en un comunicado difundido en redes sociales.

Al mismo tiempo, Washington anunció sanciones contra la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y dijo que su filial en ese país, Citgo, seguirá operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.

Treasury sanctions Venezuela’s state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A (PdVSA) to intensify pressure on Maduro regime and regime insiders: https://t.co/CqOLxNShQl