Antonio Ledezma dice que el régimen planeaba usarlo para doblegar a la oposición

El alcalde metropolinato de Caracas, Antonio Ledezma, aseguró a su llegada a Bogotá que salir de Venezuela le cuesta mucho y jamás pensó tener que llegar a tomar esta decisión.

En una entrevista exclusiva para RCN, el opositor que escapó de su prisión domiciliaria este 17 de noviembre de 2017 manifestó que recibió informaciones "de buena fuente de que había otras intenciones" para con él por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

" Yo no quiero ser un rehén de una tiranía que me use para doblegar a una oposición que quieren convertir en un trompo servidor de un gobierno que lo que busca no es una salida sino perpetuarse en el poder", remarcó el líder del partido Alianza Bravo Pueblo.

"Me siento desgarrado": opositor venezolano Antonio Ledezma en entrevista a @NoticiasRCN y @NTN24 tras escapar de su casa en Caracas pic.twitter.com/hV9xQvRDxx — Noticias RCN (@NoticiasRCN) 17 de noviembre de 2017

Aseguró que su esposa, Mitzi -quien tras su confinamiento se convirtió en una activista por los derechos humanos y el retorno de la democracia en Venezuela-, no sabía lo que iba a suceder hoy pero estaba al tanto de los riesgos porque también a ella le habían hecho llegar la información. " Esto lo sabía mi conciencia. Informaciones de militares que tú vez en desfiles, militares que tú vez a veces en ruedas de prensa, unos de esos militares me hicieron llegar esa información, gente que está en los servicios de inteligencia", relató Ledezma y advirtió que esos planes no solo tenían relación con él sino también con otros líderes de la oposición a los que quieren doblegar.

Consultado por la periodista Idania Chirinos sobre qué significado le daba a doblegar, Ledezma expresó: "Que la oposición coloque estas banderas en el lodo, que la oposición permita por ejemplo que se pretenda convertir a República Dominicana como Pablo Escobar convirtió la catedral engañando al gobierno de Colombia (...). Yo no soy enemigo del diálogo (...) el diálogo es necesario [pero] una cosa es el diálogo serio y otra esta parodia que quieren hacer en República Dominicana con agentes que están al servicio del gobierno".

Ledezma informó que esas palabras también se las dijo al presidente Juan Manuel Santos, quien lo llamó y a quien le agradeció. Veo que esa llamada -agregó- y esas palabras no son una solidaridad con la oposición sino con la democracia venezolana.

El político, a quien el gobierno detuvo en febrero de 2015 en un violento operativo, por supuestos cargos de conspiración, manifestó que también lo motivó a escapar el pensar que puede ser más útil porque es necesario contribuir a organizar al exilio venezolano. "No estamos hablando de un viaje de unos miles de venezolanos, estamos hablando de una diáspora, la más grande del mundo en este momento, más de 2 millones de personas, gente que no fue a hacer turismo (...)".

Venezuela está en esos jóvenes que se fueron porque no quieren perder su esperanza para el futuro y prefieren el dolor de patria ausente que se lleva en el corazón. Antonio Ledezma Alcalde metropolitano de Caracas

Ledezma reconoció que su salida del país fue "peliculesca". "Estamos hablando de pasar más de 29 nueve puestos entre guardias nacionales y policías del gobierno, pero Dios es muy grande".

Le pido la comprensión a mi esposa, mis hijas, que han sufrido mucho porque han tenido horas de angustia sin saber dónde yo estaba, añadió el ahora exiliado, quien dijo que espera que el pueblo lo entienda.

También mandó a los venezolanos un mensaje: Esta es una hora de templanza no hay que doblegarse ni perder el ánimo hay que mantener arriba las banderas que simbolizan la dignidad de un pueblo que ha perdido la comida, el efectivo para hacer siquiera la compra de una empanada, pero que no pierde el decoro. Esa es la gran virtud que hoy adorna y enaltece al pueblo de Venezuela.

Las reacciones a la decisión de Ledezma no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo celebró en un tuit.

Mi saludo a Antonio Ledezma, referente moral de #Venezuela, ahora libre para liderar la lucha desde el exilio para la instauración del sistema democrático en su país https://t.co/Wu9vLBCzFh — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 17 de noviembre de 2017

También se manifestó con satisfacción sobre el tema, el expresidente colombiano e integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Andrés Pastrana. "¡Bienvenido a la libertad! @alcaldeledezma. Es lo mejor que podía hacer. Te necesitamos libre por el mundo defendiendo la libertad, los derechos humanos y la democracia y no preso por la Narcodictadura de @Nicolás Maduro", tuiteó.

Horas después, IDEA se pronunció.

Expresidentes grupo IDEA exigimos del régimen de @NicolasMaduro respetar los derechos a la seguridad e integridad personal de @MariaCorinaYA y el diputado @RichardBlancoOfpic.twitter.com/q26sLsZZMn — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) 17 de noviembre de 2017

La exdiputada María Corina Machado, coordinadora del movimiento Vente Venezuela y a quien Ledezma dijo haber dejado la antorcha en su país, emitió un comunicado en el que revela información de una conversación que sostuvo con el dirigente. “Hace unos días, me dijo [Antonio Ledezma] que lo habían amenazado con llevarlo nuevamente a Ramo Verde o La Tumba”, expresó Machado, quien también se refirió a "intimidaciones y chantajes del régimen" para doblegar la posición del opositor con respecto “al falso diálogo” que se llevará a cabo en República Dominicana.

Machado dio sus declaraciones mostrando una bandera venezolana que Ledezma habría dejado en sus manos. “Esta es la bandera que Antonio me hizo llegar y me pidió que la cuidara. Esta bandera es de Ledezma y estoy segura que hoy, además, es de todos los venezolanos”, afirmó.