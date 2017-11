Antonio Ledezma: Venezuela necesita de una oposición coherente y con liderazgo

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encontraba en arresto domiciliario desde 2015, destacó este lunes 20 de noviembre de 2017, en su primera conferencia de prensa en Madrid, tras fugarse de su arresto domiciliario, que Venezuela necesitará de todo el liderazgo político porque su reconstrucción será “muy exigente” y requerirá un esfuerzo titánico.

No obstante, aclaró que la oposición sí debe hacer una autocrítica. “Tenemos que despejar las incoherencias, porque si no somos coherentes, no estaremos en capacidad de conducir al pueblo”.

“Yo no soy un Mesías, yo soy uno más”, aclaró a los presentes al referirse a la oposición venezolana y su papel.

El crítico del gobierno de Nicolás Maduro agregó que los miembros de la oposición venezolana nada ganan descalificándose unos a otros. “El pueblo lo que quiere es que nosotros nos respetemos”.

Otro punto que resaltó Ledezma es que la oposición de su país logró muchas victorias, pero las han convertido en derrotas y el gobierno de Maduro se ha aprovechado de la buena fe de los opositores y de sus errores, indefiniciones y contradicciones. Un ejemplo de esa situación, detalló, es el diálogo que se plantea realizar en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana.

Primera Rueda de Prensa De Antonio Ledezma en libertad https://t.co/kjsvgCyIU3 — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 20 de noviembre de 2017

Ledezma manifestó que no se debe ir a hablar con el gobierno sin resolver las contradicciones internas, porque se puede aprovechar de esa situación.

El líder del partido Alianza Bravo Pueblo estuvo acompañado en la rueda de prensa del expresidente de Colombia Andrés Pastrana y del líder opositor español Albert Rivera.

El alcalde metropolitano de Caracas llegó a Colombia el pasado viernes luego de fugarse de su arresto domiciliario, en el que ya cumplía mil dos días. Ledezma afirmó que recibió la ayuda de muchos militares cuando viajó a través de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Tras llegar a la ciudad de Bogotá en la tarde del viernes viajó a la ciudad de Madrid, adonde arribó el sábado y fue recibido por dos de sus hijas y su esposa Mitzi Capriles de Ledezma.