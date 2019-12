Luego de la votación en Brasil contra Dilma Rousseff de este domingo, ¿Qué viene ahora?

Los legisladores brasileños que buscan destituir a Dilma Rousseff por presuntas irregularidades fiscales lograron una victoria importante el domingo en la cámara baja del Congreso de Brasil al ganar una votación de 367-137 a favor de iniciar un juicio político a la mandataria.

El siguiente es un vistazo de lo que pasará ahora:

SIGUIENTE PASO: La iniciativa ahora pasa al Senado, el cual deberá decidir si juzga a Dilma Rousseff por los cargos. El presidente del Senado ha dicho que el organismo la tomará en el transcurso de un mes, aunque no se ha establecido fecha.

PRIMERA DECISIÓN DEL SENADO: Si el Senado decide por mayoría simple no aceptar la medida, se termina el proceso de juicio político y Rousseff sigue como presidenta. Pero si los senadores votan a favor, Rousseff será suspendida y el vicepresidente Michel Temer asumirá el cargo como interino.

SEGUNDA DECISIÓN DEL SENADO: En el caso de que el Senado acepte la iniciativa, tendrá hasta 180 días para realizar un juicio a Rousseff. Para retirarla del cargo, dos terceras partes de los 81 senadores, o al menos 54, deben votar a favor de su salida. Con una cifra menor, sería reinstaurada como mandataria.

LAS OPCIONES DE ROUSSEFF: La presidenta, quien niega haber actuado mal, ha dicho varias veces que no renunciará. Ella puede apelar ante el Tribunal Supremo Federal, la máxima instancia del país, para tratar de anular el proceso argumentando que las acusaciones son falsas. Rousseff frecuentemente dice que no le han presentado cargos por ningún delito. También podría acercarse a negociar con los senadores, aunque esto no funcionó con los diputados.