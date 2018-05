Meghan Markle y Enrique de Inglaterra se casan en la capilla de San Jorge

Meghan Markle y el príncipe Enrique de Inglaterra se casaron este sábado 19 de mayo en la iglesia San Jorge de Windsor en presencia de la reina Isabel II de Inglaterra, la realeza británica y celebridades de todo el mundo.

La actriz estadounidense, fue prácticamente sola hasta el altar de la capilla, debido a que su padre, que sufre problemas cardíacos, no pudo viajar a Inglaterra.

Markle llevaba un vestido blanco diseñado por la británica Clare Waight Keller para Givenchy, con velo, escote de barco y el pelo recogido con una tiara.

Parte final del trayecto al altar lo hizo acompañada de su suegro, el príncipe Carlos, a muy poca distancia del altar, tras la polémica suscitada por la ausencia de su padre, Thomas Markle.

Clare Waight Keller es la directora artística de la casa de alta costura francesa Givenchy.

El vestido de novia es descrito como de corte sencillo pero muy elegante. El vestido que ensalza la figura de la novia, de 36 años, tiene mangas y escote de barco, larga cola y velo.

La reina Isabel II de Inglaterra nombró a Enrique duque de Sussex, conde de Dumbarton y barón de Kilkeel, respectivamente, un titulo nobiliario inglés, escocés y norirlandés, como manda la tradición.

Enrique de Inglaterra llegó a pie a la iglesia cuando faltaba algo menos de media hora, acompañado de su hermano Guillermo, su padrino de boda.

La gente en las calles vitoreaba cada momento destacado del día, retransmitido en las pantallas gigantes.

Markle emprendió el camino a la iglesia en un Rolls-Royce Phantom IV, acompañada de su madre Doria Ragland.

El cantante Elton John, la presentadora de televisión Oprah Winfrey, los actores George Clooney e Idriss Elba, el exfutbolista David Beckham, o las exnovias de Enrique Chelsy Davy y Cressida Bonas, estaban en esta iglesia, tumba de reyes y escenario este sábado de su decimosexta boda real desde 1863.

