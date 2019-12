Miles marchan en Caracas para apoyar a Maduro

Mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el miércoles debatía infructuosamente durante varias horas la crisis política y social que atraviesa Venezuela, en Caracas el gobierno convocó a una marcha en rechazo al intervencionismo extranjero.

La marcha oficialista culminó con una concentración en el palacio de gobierno a la que asistió el presidente Nicolás Maduro.

El presidente dijo que Venezuela no es dominada "por la OEA ni por la basura del secretario general [Luis] Almagro", y anunció que el sábado se realizarán "grandes movilizaciones" en todo el país contra "el títere del imperialismo Luis Almagro".

Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó en una rueda de prensa que la advertencia de Almagro busca la intervención militar en el país sudamericano.

Rodríguez lo acusó de ser el "canciller" de la oposición y un "agente imperial" a través del cual se buscaría un "proceso de intervención" en el país que inclusive podría llegar a una acción armada."El problema es que se quiere intervenir a Venezuela. El imperio decidió que es la hora de tomar nuestros recursos y para ello ha intentado todas las vías y ha creado situaciones artificiosas", sostuvo.

Según la canciller venezolana Almagro hizo un "uso fraudulento" al invocar la Carta Democrática Interamericana porque en el caso de Venezuela "no hay ruptura del orden constitucional".En relación con el informe de 132 páginas que presentó Almagro sobre la situación en el país, Rodríguez lo consideró un "informe pirata" que tuvo como fuente algunos mensajes de Twitter de los opositores venezolanos.

"Desde el punto de vista administrativo este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela", dijo la canciller al acusar a Almagro de haberse dedicado en su primer año de gestión al frente del organismo continental a "una campaña de hostigamiento" contra el país sudamericano.

El presidente boliviano Evo Morales en su cuenta de Twitter dijo que la OEA no debía ser instrumento para una intervención en Venezuela. Escribió: "Antes Obama (EU) hoy Almagro (OEA), agresión.

Hermano Almagro no sea instrumento de intervencionismo al pueblo revolucionario de Venezuela".El canciller chileno Heraldo Muñoz dijo el miércoles que "Chile va a apoyar aquello que vaya por la vía del entendimiento y del diálogo en un país hermano y veremos entonces las distintas opciones que se presenten al Consejo Permanente o los consejos que se llamarían mañana en Washington"."

La situación en Venezuela es delicada, hay atención internacional sobre la materia y en ese contexto hay que hacer todas las gestiones que sean favorables a que un pueblo hermano se pueda entender", añadió.