Minuto a minuto: la Operación Libertad y el alzamiento militar en Venezuela

4:46 am: (5:46 am hora de Venezuela) El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia la puesta en marcha de la fase final de la #OperacionLibertad, dirigida al cese de la "usurpación" del régimen de Nicolás Maduro. Desde las inmediaciones de la base militar La Carlota, hace un llamado a las Fuerzas Militares. Con Guaidó está Leopoldo López, hasta entonces bajo arresto domiciliario.

5:17 am.: Leopoldo López confirma que ha sido liberado por militares, siguiendo órdenes de Juan Guaidó.

5:18 am: Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, denuncia un "golpe de Estado" contra Nicolás Maduro, apoyado por un "reducido grupo de efectivos militares traidores".

5:46 am: "La fuerza armada está a favor del cambio democrático que lidera Juan Guaidó", informa el diputado Julio Borges, embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima (del que forma parte Panamá), desde Bogotá.

6:01 am: El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide respaldo para el "proceso de transición democrática de forma pacífica" en Venezuela.

6:08 am: El presidente de Bolivia, Evo Morales, aliado de Maduro, condena enérgicamente el intento de "golpe de Estado, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros".

6:16 am: Panamá se pronuncia. A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado anuncia que apoya los esfuerzos del Grupo de Lima, para el pronto retorno de la democracia en Venezuela.

6:31 am: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechaza el "movimiento golpista".

7:00 am: El presidente de Colombia, Iván Duque, hace un llamado a los militares venezolanos para que rechacen "la dictadura y usurpación de Maduro".

7:08 am: El presidente Juan Carlos Varela comunica que Panamá apoya los esfuerzos de Guaidó para el restablecimiento de la democracia.

7:30 am: "Hemos dejado claro que Reino Unido, junto con sus socios internacionales, reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles", dijo a los periodistas un portavoz de la primera ministra británica Theresa May.

8:06 am: El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anuncia el completo apoyo de su país a la lucha por la libertad de Venezuela.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE