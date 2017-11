Mordaz periódico venezolano pone fin a su edición impresa

Un periódico independiente en Venezuela que nunca ha rehuido a las disputas con los poderosos líderes socialistas del país circuló su última edición impresa el jueves, pero su equipo de reporteros y editores no se declara vencido.

Publicado por primera vez en el año 2000 por un ex guerrillero, Tal Cual seguirá ofreciendo reportajes sobre el periodo convulsivo del país pero sólo por internet.

Su editora Luisa Quintero, de 26 años, dijo que ella visualiza el cambio de plataforma como una reinvención, y no un retroceso. “Este país no nos deja tiempo para los duelos”, afirmó Quintero. "No tendremos papel, pero vamos a seguir trabajando".

Periódicos en todo el mundo se han tambaleado en años recientes bajo la presión económica y un declive en los ingresos por publicidad. El problema es más grave en Venezuela, un país asolado por una inflación de tres dígitos.

El semanario anunció que su paso a un formato digital fue motivado por la escasez de papel periódico controlado por el gobierno venezolano y el elevado costo de papel importado en su ajustado presupuesto.

“Desde septiembre de 2016 este medio apenas ha recibido cuatro bobinas de papel para poder ser impreso. Eso equivale apenas a dos números semanales.

Las publicaciones chavistas sí reciben papel de parte de la Corporación Maneiro, también los medios que se han plegado a la hegemonía comunicacional.

Nosotros no lo hicimos y no lo vamos a hacer”, enfatizó el periódico en un editorial del lunes.

El editor fundador Teodor Petkoff es un ex guerrillero que luego se incorporó al gobierno como ministro de planeación del país y fue candidato a la presidencia. Lanzó el periódico Tal Cual desafiando a su rival político, el carismático ex presidente Hugo Chávez con el titular de portada: "Hola, Hugo". En sus mejores épocas, Tal Cual circuló apenas 15 mil copias por todo el país, pero tuvo gran repercusión.

Sus provocadores reportajes y sus mordaces artículos de opinión a lo largo de los años han ocasionado fuertes respuestas del gobierno, incluyendo una demanda por difamación presentada por Diosdado Cabello, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, que luego fue retirada.

Ahora de 85 años y con problemas de salud, Petkoff se hace a un lado de las operaciones diarias del periódico, pero el contenido editorial permanece sin cambios.

La portada de la última edición impresa el jueves envió un mensaje en fondo negro al actual presidente Nicolás Maduro, que dice: "MADURO, SEGUIREMOS EN LA WEB". Gloria Villamizar, de 54 años, ha formado parte del personal del periódico desde su creación.

Lamentó su tercer cambio de formato importante, de una publicación diaria a un semanario y ahora sólo exclusivamente digital. Pero Villamizar, directora de la sección de opinión, dijo que ella y sus colegas no están bajando la guardia.