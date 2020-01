Mujica reclama 'una gobernanza mundial más equitativa y menos imperial'

MONTEVIDEO, Uruguay. (EFE).- El presidente de Uruguay, José Mujica, reclamó este lunes "una gobernanza mundial más equitativa y menos imperial", al inaugurar una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que representantes de 30 países analizarán el programa Unidos en la Acción, que busca reformar el área de desarrollo del organismo.

Mujica, que en el acto de inauguración tomo la palabra después de la vicesecretaria general de la ONU, Asha-Rose Migiro, advirtió que aunque no es una novedad que el mundo está cada vez más interconectado, "globalización no es igual a igualdad, a justicia, no es igualdad de derechos".

"Hay mucha humanidad pospuesta, anhelando subirse en el tren de la civilización que hemos inventado", sobre todo por "los defectos del egoísmo de nuestra propia humanidad", denunció el mandatario, un exguerrillero de 76 años que llegó al poder en 2010 de la mano del bloque izquierdista Frente Amplio.

El jefe de Estado uruguayo reconoció que el mundo actual se rige por "los estados nacionales, frontera de nuestra cultura y formación", pero "la humanidad clama por una gobernanza mundial más equitativa, más justa, más valedera, menos imperial, menos impositiva".

En Sudamérica, dijo a modo de ejemplo, resulta indispensable "llevar adelante una cruzada por la equidad y la igualdad de los muchos postergados" del continente "más injusto que hay arriba de la tierra, a pesar de ser el continente que tiene mayores reservas".

Los sudamericanos -añadió- tienen una "deuda con los pueblos indígenas" a los que han "pisoteado, cuando no masacrado".

"Conformamos un conjunto de naciones que hablan prácticamente la misma lengua, tienen la misma tradición pero hemos vivido de espaldas los unos a los otros", se quejó.

Por ello, "los americanos del sur necesitamos la acción de unirnos para ser en el mundo de hoy", en el que "la globalización está imponiendo la construcción de gigantescas unidades", manifestó.

Y el mundo requiere "darle fuerza, y más fuerza, y fuerzas de derecho y legalidad a instituciones como la ONU, que nos puedan amparar a los débiles y nos puedan equipara en un mundo de desiguales", agregó.

Minutos antes de la intervención de Mujica, Migiro afirmó que Naciones Unidas no puede retroceder en sus planes de reforma del área de desarrollo del organismo a través del programa "Unidos en la Acción".

"Unidos en la Acción" fue lanzado en 2007 y tiene como cometido mejorar la coordinación y la eficiencia de la cooperación de las diversas agencias, comisiones, fondos y programas de la ONU en los distintos países en las que ejecuta proyectos de cooperación al desarrollo.

Uruguay es uno de los países que ha aplicado este plan piloto junto con Albania, Cabo Verde, Mozambique, Pakistán, Ruanda, Tanzania y Vietnam, aunque en los últimos años otras 20 naciones realizan trabajos similares con el mismo fin.