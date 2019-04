Naufraga embarcación venezolana con más de 30 ocupantes

Una embarcación venezolana con más de 30 personas a bordo naufragó en el Mar Caribe y la mayor parte de sus ocupantes permanecen desaparecidos, informó este jueves 25 de abril un funcionario de un organismo estatal de rescate.

Un barco, de nombre Yonaily José, que había partido de la localidad costera de Güiria con destino a Trinidad y Tobago, naufragó la víspera, confirmó a The Associated Press un funcionario de Protección Civil que habló en condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones.

En la embarcación se estima que iban unas 35 personas, en su mayoría mujeres, de las cuales las autoridades sólo lograron rescatar a dos, identificadas como Yusmary Lezama y Francisco Martínez, quienes fueron localizados en la pequeña Isla de Patos cerca de las costas venezolanas, indicó el funcionario.

De acuerdo con las informaciones aportadas por una organización local de salvamento marítimo, el barco se volteó debido al fuerte oleaje y naufragó cerca de esa isla que está a ocho kilómetros del estado oriental Sucre.

Unas siete embarcaciones de las fuerzas de seguridad partieron la madrugada del jueves de Güiria para iniciar la búsqueda del resto de los ocupantes.