Negativa de Lula a entregarse crea punto muerto en Brasil

El desafío de Luiz Inácio Lula da Silva al plazo máximo concedido por un juez para entregarse a las autoridades y comenzar a cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción derivó en un punto muerto, con el expresidente de Brasil encerrado junto a sus partidarios en la sede de un sindicato.

Lula, una figura destacada en la política brasileña y principal favorito en las encuestas de cara a las presidenciales de octubre, asistió el sábado por la mañana a una misa en memoria de su difunta esposa en la sede del sindicato metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, un suburbio de Sao Paulo.

El juez federal dio plazo a Lula hasta el viernes por la tarde para que se presentara ante la policía en Curitiba, a unos 417 kilómetros (260 millas) al suroeste de Sao Bernardo do Campo.

Sin embargo, el plazo se agotó y la policía se mostró reacia a entrar al edificio ante los miles de partidarios del exmandatario que esperaban en el exterior, lo que podría haber derivado en disturbios.

El sindicato metalúrgico fue el lugar donde comenzó el ascenso al poder de Lula.

"La intención es no forzar la entrega a cualquier costo, sino seguir la orden de la mejor forma posible, con tranquilidad y sin un espectáculo mediático", dijo el director de la policía federal, Luis Antonio Boudens, en un comunicado.

Dos fuentes cercanas a Lula dijeron a The Associated Press que el ex mandatario no acudiría a Curitiba, sino que estaba considerando si esperar a la policía en la sede sindical o entregarse en Sao Paulo. Ambos hablaron a condición del anonimato al no estar autorizado a compartir deliberaciones internas.