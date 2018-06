Nicaragüenses piden en Madrid la salida de Daniel Ortega

Centenares de nicaragüenses se manifestaron este domingo en Madrid para exigir la salida del presidente Daniel Ortega y justicia en su país, donde unas 137 personas han muerto tras casi dos meses de protestas opositoras duramente reprimidas.

La de Madrid era una de las protestas anunciadas a lo largo de este domingo en una decena de capitales europeas por organizaciones nicaragüenses, en solidaridad con su país.

En la capital española, los manifestantes se concentraron en la Plaza Colón con banderas nicaragüenses y cruces, en recuerdo de los fallecidos, mientras entonaban lemas como "no es un presidente, es un delincuente" y "que se vaya" Ortega.

"Mientras no se vaya el dictador no saldremos adelante, porque hay represión y no existe libertad de expresión, es una masacre contra estudiantes", expresó a la AFP Marling Valverde, una auxiliar de enfermería nicaragüense de 45 años, residente en Zaragoza desde hace 13 años.

"Que Europa no olvide la masacre", señaló el manifiesto leído en la concentración, lamentando los muertos –137 según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)– en las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril en rechazo a una reforma del sistema de pensiones.

"Es muy doloroso y es una agonía constante" observar los acontecimientos desde el extranjero, dijo Judith Martínez, una empleada del hogar de 35 años que vive en Madrid, portando una gorra de la bandera nicaragüense y una pancarta que decía "Nicaragua quiere justicia y libertad".