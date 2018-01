Nieva en Florida por primera vez en tres décadas

Los habitantes del norte de Florida despertaron este miércoles con una extraña visión: una capa de masa blanca cubría el suelo. Se llama nieve y es algo que no ocurre en el "estado del Sol" desde hace casi tres décadas.

Tallahassee, la capital de este estado del sureste estadounidense, amaneció con 2.5 milímetros de nieve, la primera medición significativa desde 1989, según el Weather Channel.

Los floridanos, más acostumbrados al azote de un huracán, se apuraron a publicar en las redes sociales fotos de nieve acumulada sobre chancletas playeras y piscinas al aire libre, con el numeral snowmageddon.

La tormenta invernal que golpea el miércoles el sureste estadounidense ha provocado alertas meteorológicas y el cierre de rutas en el norte de Florida y el sureste de Georgia.

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró estado de emergencia en el área costera; mientras el de Florida, Rick Scott, alertó a sus ciudadanos a prepararse para "condiciones climáticas extremas", con temperaturas en torno a los 0ºC en el norte del estado.

Winter weather will impact the entire East Coast today through Friday. Here are the latest expected snow totals and current winter headlines. Strong winds will accompany the snow in many locations. Stay informed at https://t.co/VyWINDk3xP or your trusted weather source! 📱💻📺📻 pic.twitter.com/RqCr3h6XR1