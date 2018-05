Niña muere al caer de ventana mientras brincaba en la cama

Una niña de 6 años de Nueva Jersey murió después de caer por la ventana de un tercer piso mientras brincaba en su cama en el apartamento de su familia en Newark, informaron las autoridades.

Yodia Encarnacion fue declarada muerta en el hospital después del incidente ocurrido la noche del lunes, indicó la fiscalía del condado de Essex.

Una investigación preliminar indica que la niña jugaba con otros niños y cayó por una ventana que estaba abierta, señalaron los fiscales.

Las autoridades señalaron que el grupo de trabajo de homicidios y crímenes mayores de la fiscalía, en el que se incluye a la policía de Newark, está a cargo de la investigación. Al momento no se han presentado cargos penales.

Sad update to share: The girl has been identified as 6-year-old Yodia Encarnacion. https://t.co/mLsgYowaTP