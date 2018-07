Niños que fueron rescatados de una cueva en Tailandia salieron del hospital

Uno de los niños rescatados de la cueva en Tailandia dijo este miércoles 18 de julio que fue un “milagro” haber sido encontrados después de pasar más de dos semanas atrapados en una cueva en Tailandia.

“Es un milagro”, dijo en inglés Adul Sam-On, de 14 años, ante los periodistas, sobre el momento en que dos buzos británicos los encontraron a varios kilómetros en el interior de la gruta.

En tanto, Pornchai Khamluan, de 15 años, dijo que bebían “el agua que caía de las rocas” y agregó que no tenían nada para comer.

“Intentamos cavar, pensando que no podíamos esperar a las autoridades”, pero no sirvió de nada, dijo por su parte Ekkapol Chantawong, el entrenador de 25 años, el único adulto del grupo.

UN DÍA ANTES

Los doce niños y su entrenador de fútbol, que estuvieron más de dos semanas atrapados en una cueva en Tailandia, salieron este miércoles 18 de julio del hospital.

Todos subieron a minibuses estacionados delante del hospital de Chiang Rai, donde estuvieron ingresados una semana.

El personal médico les dio el alta un día antes de lo previsto, y las autoridades esperan que el hecho de que atendieron a los medios antes de regresar a sus casas satisfará el enorme interés que suscita su historia.

“El motivo por el que se celebrara la rueda de prensa es que los medios puedan hacerles preguntas y que, después de eso, puedan regresar a sus vidas normales sin que los medios de comunicación los molesten”, dijo el portavoz del gobierno, Sunsern Kaewkumnerd, a la AFP.

"I was really afraid": Boys rescued from Thailand cave describe how they felt during their ordeal. https://t.co/MBqnlUJOd6pic.twitter.com/mQi6VGWy08 — ABC News (@ABC) 18 de julio de 2018

Los expertos advierten, sin embargo, que los jugadores del equipo de los Jabalíes salvajes y su entrenador podrían sufrir trastornos de larga duración a raíz de su experiencia en la cueva de Tham Luang, en el norte de Tailandia.

No es por tanto una rueda de prensa usual. El departamento de relaciones públicas de la provincia de Chiang Rai pidió ver las preguntas con antelación y éstas se enviarán a psiquiatras para que las revisen.

El programa de televisión, llamado Enviando a los Jabalíes salvajes a casa, se emite en las principales cadenas de televisión y durará unos 45 minutos, dijo Sunsern, que agregó que se lleva a cabo con un estilo informal y con un moderador.

"It was a miracle, I was shocked" One of the 12 boys who was rescued from a flooded cave in Thailand with their football coach describes moment divers found them https://t.co/kxjOi09jXF#ThaiCaveRescuepic.twitter.com/CbYOIxYldE— BBC News (World) (@BBCWorld) 18 de julio de 2018

“Es probable que regresen a casa justo después de la rueda de prensa”, añadió.

Los médicos avisaron a las familias de los chicos, de entre 11 y 16 años, que deberán evitar que tengan contacto con periodistas durante al menos un mes después de abandonar el hospital.

Sin embargo la recomendación de los médicos de mantener a los niños alejados de la prensa durante un mes parece difícil de cumplir teniendo en cuenta el interés que ha suscitado la historia de los niños, incluso en Hollywood, en donde se preparan dos películas.